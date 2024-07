AFIP: cuánto dinero puedo tener en el banco a fin de mes sin tener problemas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene un listado de los montos de dinero desde los cuales los bancos y las plataformas de gestión digital deben informar las transacciones, saldos y consumos de las cuentas de sus clientes. Esta medida busca reflejar las variaciones inflacionarias y mejorar la transparencia en el sistema financiero.

De cuánto son los montos

A partir de ahora, el monto mínimo que requiere ser informado a la AFIP para las acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales de todas las cuentas de banco es de $200.000 a $700.000. Esto significa que los movimientos en las cuentas bancarias que no superen este umbral no estarán obligados a ser reportados al organismo recaudador. Esta actualización facilita una mayor simplicidad y claridad para los contribuyentes.

La AFIP vigila los gastos, transferencias y dinero en cuenta de quienes excedan estos montos. (Foto: Archivo MDZ).

Para los consumos con tarjetas de débito, tanto del titular como de los adicionales, el nuevo monto mínimo que debe ser informado a la AFIP pasó de $120.000 a $400.000. Estas modificaciones, alineadas con la inflación, buscan mejorar los regímenes de información y simplificar los procesos en beneficio de los contribuyentes. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5512/2024 y comenzará a aplicarse a partir del 1 de agosto de 2024.

Cuánto dinero puedo tener en mi cuenta de banco a fin de mes

En el caso del dinero en la cuenta del banco, el monto puede variar, ya que dependerá de los ingresos del titular. Los bancos no suelen comunicar los saldos en cuenta, peor sí pueden asignar un "perfil" a cada cliente, estimando las "sumas máximas esperadas" basadas en sus ingresos registrados.

Qué pasa si no tengo cómo justificar mis gastos

Si se superan los límites de transferencias sin justificar establecidos por la AFIP, ya sea en billeteras virtuales o aplicaciones bancarias, es posible recibir una notificación que alerte sobre la irregularidad detectada en los movimientos financieros. Este aviso preliminar tiene como objetivo que el contribuyente regularice su situación.

En caso de no proporcionar una justificación adecuada para las transferencias, la AFIP puede proceder a realizar una inspección más profunda para entender la naturaleza de los movimientos de dinero de su banco. Esto podría incluir la solicitud de documentación adicional que respalde las transacciones.

Si las transferencias no justificadas son consideradas como ingresos no declarados, la AFIP podría determinar que se deben impuestos adicionales sobre esos montos, aplicando además multas e intereses sobre los impuestos no pagados, lo que incrementaría significativamente la deuda tributaria.