Los puntos clave del autocuidado y por qué puede cambiar nuestras vidas

“Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía”, es un refrán equivalente al de lengua inglesa de origen galés que dice: “An apple a day keeps the doctor away”. Este refrán originalmente era distinto. Según registros históricos, sobre finales del siglo XIX en el suroeste del Reino Unido se decía “comer una manzana al irse a la cama, evitará que el doctor venga mañana”.

El refrán en su versión aggiornada y la original apuntan al mismo concepto: ser consciente de lo que comés y de tu salud, previene las enfermedades y la intervención de un médico. Como verán, el concepto de autocuidado de la salud, si bien tiene una institucionalidad relativamente nueva, es parte del acervo de la cultura mundial desde hace cientos y, probablemente, miles de años.

El autocuidado es la práctica que estimula y empodera a las personas como agentes activos de su propia salud. El concepto que fue acuñado por un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tuvo su día el pasado 24 de julio, día en el que la OMS lo instituyó en el 2011.

“El autocuidado es un medio sencillo, eficaz y esencial para promover la salud, minimizar los síntomas de enfermedades crónicas e incluso mejorarlas”, aseguró Andrés Zapata, médico y científico, en diálogo con MDZ. Además explicó: “Al autocuidado las personas lo relacionan a hacer dieta y ejercicio. El concepto es mucho más amplio y abarca la totalidad de la salud de una persona. Además del aspecto del ejercicio físico, que tiene un fuerte impacto en la salud psicológica, también tiene que ver con la totalidad de áreas de la salud, que son conceptualizadas en los siete pilares del autocuidado de la OMS”.

Los hábitos saludables

“Alfabetización en salud, autoconocimiento y autoconciencia física y mental, actividad física, alimentación saludable, prevención de riesgos, buena higiene y uso racional de productos y servicios”. Estos son los siete pilares de la OMS y cómo se puede leer son grandes lineamientos que seguir, pero luego, según Zapata, la clave está en hacerse hábitos.

¿Cuántas veces empezamos el gimnasio y dejamos o salimos a correr a la plaza algunas veces y luego desistimos? Esto, según el médico son “hábitos saludables” que no llegamos a incorporar. “Según un estudio para la incorporación de un hábito saludable se necesitan aproximadamente dos meses”, informó Zapata y agregó: “Además esto de ponerse un objetivo saludable y cumplirlo impacta en el fortalecimiento del autoestima y de esta manera, también tiene su impacto en la salud psicológica”.

La higiene dental es un importante elemento del autocuidado. Archivo MDZ

En relación a los hábitos saludables, el estudio citado “How Long Does It Take To Form A Habit? The Psychology Behind it “publicado en “Science Times”, indicó: ”Factores como el tipo de hábito, la motivación personal y la coherencia juegan un papel importante en este proceso. Por ejemplo, hábitos más simples como beber un vaso de agua todas las mañanas pueden tardar menos en formarse, mientras que hábitos más complejos como hacer ejercicio regularmente pueden tardar varios meses”.

El autocuidado también es ahorro

Uno de los pilares del autocuidado es la alfabetización sobre la salud. El conocimiento de los medicamentos de venta libre que se pueden tomar y su impacto en nuestro organismo pueden tener un provecho no solamente en nuestra salud.

Según un estudio de la OMS, por cada dólar invertido en medicamentos de venta libre, se produce un ahorro de siete dólares en el sistema de salud privado. Los medicamentos de venta libre ayudan a las personas a tratar síntomas que no son graves aún con productos aprobados y seguros. Atención, esto no es lo mismo que la auto prescripción, que se refiere a la práctica de comprar y utilizar por cuenta propia medicamentos que solamente pueden ser recetados por un médico.

Hay datos para estar optimistas en Latinoamérica

Andrés Zapata planteó que si bien ve en Latinoamérica todavía falta mucha consciencia sobre el autocuidado, hay ciertos avances en los últimos años que resultan alentadores. “Cada vez se ve más gente corriendo y haciendo actividad física en la calle, los lugares como cafeterías o restaurantes dejaron de permitirle a los clientes fumar en lugares cerrados y el crecimiento de los gimnasios Brasil, por ejemplo, que es dónde vivo, también es un buen indicio”.

Consultado sobre qué políticas de Estado se podrían tener para fomentar el autocuidado, respondió: “Bueno, tal vez deba dejarse tanto de esperar que el Estado resuelva, promueva y uno deba tomar la autodeterminación del autocuidado. Cambiar el enfoque. Es por eso que se estaba impulsando esta campaña en el Día del Autocuidado, para que se tome conciencia, aunque bueno, el Día del Autocuidado, deben ser todos los días”.

“Hay que tomar consciencia de que permanentemente son decisiones que uno está tomando. Que voy a comer tal postre, que un poco más de azúcar no hará daño, que si como con grasa esto. Al final del día, todas esas pequeñas decisiones se suman y el cuerpo puede pasarte factura”, completó Zapata.