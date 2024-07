Abrió el primer boliche bajo la temática del desamor y es exclusivo para mujeres

"Se olvida perreando, no llorando" asegura un cartel con luces de neón en una de las paredes del primer boliche que abrió en Tucumán con la temática del desamor y sólo para mujeres. "La cura de todos los males", señala otro de los letreros.

Bajo la premisa de disfrutar la vida y dejar de sufrir por ellos, María Belén inauguró el viernes pasado su emprendimiento: el local bailable temático ”Despecho Tuc”, en San Miguel de Tucumán.

En diálogo con MDZ, María Belén relató que el establecimiento es exclusivo para mujeres y abre sus puertas todos los viernes a partir de las 21 horas para recibir a grupos de amigas, ofreciéndoles hacer karaoke, sorteos, shows en vivo y ser un lugar donde también puedan realizarse despedidas de solteros, cumpleaños o fiestas de egresadas.

“Amigas felices” señala la propietaria en las redes del boliche ubicado en calle Rivadavia al 1300, y en donde la música que suena tiene como protagonistas también a mujeres y canciones que hacen un homenaje al desamor: Karina “La Princesita”, Ana Gabriel, Karol G, entre otras.

Uno de los letreros que decoran el boliche exclusivo para mujeres que sufren desamor en San Miguel de Tucumán. Foto: Instagram @despecho_tuc

"´Despecho´ surgió dentro de mi grupo de amigas, a las que no les fue muy bien en el amor. Siempre que nos juntábamos y sonaban esas canciones. Y cuando buscábamos algún lugar para para ir a despejarnos, a dejar de sufrir, no encontrábamos. Al menos acá, en San Miguel de Tucumán, no hay no hay ningún boliche en el que la pueda pasar bien con tus amigas", explicó María Belén.

Según comentó, el local iba a tener por nombre "Dolidas", pero luego de hablar con sus amigas, se decidió por "Despecho". "Siempre les decía a las chicas: ´Voy a poner un baile que sea solo para mujeres, con karaoke, sorteos, comida y demás. De a poquito fue dándole forma a la idea y el viernes pasado fue la gran inauguración. Fue tremendo lo que pasó. Superó todas las expectativas porque fue un éxito", aseguró la joven tucumana.

María Belén asegura que su local es el único del país con esta temática. "La idea es innovadora", reconoce. "Básicamente las canciones que nosotros ponemos en el boliche es para las chicas que sufrieron un desamor puedan ir a desahogarse. Pero no es sólo para ellas, sino que cualquier grupo de amigas pueden venir a divertirse y pasarla bien con amigas. No hay lugares que sean exclusivos para mujeres y por eso abrimos este emprendimiento", señaló la empresaria del local.

Mirá uno de los videos de la inauguración del boliche temático sobre el desamor: