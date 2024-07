Nevadas en Cordillera y nubosidad en el llano, así estará el tiempo en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronósticó para el Gran Mendoza una temperatura máxima de 17° C y una mínima de 6° C. Se espera un viernes predominantemente nublado, con temperaturas que permanecerán relativamente constantes a lo largo del día. Además, habrá presencia de nevadas en las zonas altas de la montaña.

Durante la madrugada y la mañana, el Valle de Uco y el Gran Mendoza experimentarán ráfagas de viento de intensidad moderada. El cielo se mantendrá nublado durante estas horas. Hacia la tarde y noche, iniciarán las nevadas en la alta montaña, afectando principalmente a Uspallata y Paso de Vacas.

Las temperaturas en zona de la provincia

Zona Norte, compuesta por Lavalle y Las Heras: máxima de 15° y mínima de 4°.

Zona Centro, integrada por Godoy Cruz, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo y Maipú: máxima de 17° y mínima de 6°.

Zona del Valle de Uco, compuesta por Tupungato, Tunuyán y San Carlos: máxima de 11° y mínima de -2°.

Zona Sur, compuesta por San Rafael, General Alvear y Malargüe: máxima de 11° y mínima de -1°.

Zona Este, integrada por Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa y La Paz: máxima de 11° y mínima de -2°.

El cielo estará nublado durante gran parte de la mañana y tarde del viernes

El tiempo para el fin de semana

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé estabilidad en las temperaturas durante el fin de semana para el Gran Mendoza. El sábado se esperan temperaturas que oscilarán entre una mínima de 4° C y una máxima de 17° C. Sin embargo, para el domingo se anticipa una caída en las temperaturas, registrándose una máxima de 13° C y una mínima de 6° C.