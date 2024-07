El macabro comportamiento del asesino de Catalina mientras su familia la buscaba

Marcelo Gutiérrez, padre de la joven estudiante de Arquitectura e influencer, asesinada en la noche del miércoles pasado en la ciudad de Córdoba, reveló el macabro comportamiento que tuvo el homicida durante la búsqueda de la chica.

En una entrevista que brindó al noticiero local Telenoche, el papá de Catalina Gutiérrez expresó dolido: "Creo que en ninguna película hubiera sucedido una cosa así”.

Según relató, fue la madre de la joven quien notó algo extraño cuando su hija no contestaba el teléfono y sus amigos advertían que no había llegado a la salida juntos para jugar al Bowling. Acostumbrados a que la influencer comunicaba cada uno de sus pasos a sus padres, por una cuestión de seguridad, la alerta se encendió de inmediato y por eso acudieron rápidamente a realizar la denuncia a la Policía.

Durante las horas de búsqueda de Catalina el miércoles a la noche, su amigo y compañero de facultad Néstor Soto (21), se hizo presente con el novio de la joven en la comisaría y tuvo un comportamiento solidario con sus padres, a pesar de que horas más tarde confesaría ante los investigadores que él fue quien la mató.

Marcelo Gutiérrez confirmó que el homicida llegó a la comisaría donde hicieron la denuncia por la desaparición de la víctima y hasta abrazó a la mamá de Catalina intentando consolarla ante la preocupación que tenían. En diálogo con el noticiero del canal televisivo El Doce, hizo la salvedad que a él no se le acercó. “A mi no (me abrazó), gracias a Dios, porque me hubiera dado asco, pero sí lo hizo. Estuvo ahí, estuvo presente”, subrayó con enojo.

“Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría de barrio Inaudi (en la ciudad de Córdoba). Estábamos todos ahí y él llegó. Es más, llegó con el novio de Catalina. Es una cosa espantosa, es macabro”, consideró Gutiérrez.

Néstor Soto, el joven que confesó haber asesinado a Catalina Gutiérrez, y que era amigo de la influencer. Foto: Instagram

"Una mente demencial"

Con el correr de las horas, las pruebas se hicieron contundentes contra Néstor Soto y las pesquisas reconstruyeron qué fue lo que ocurrió con la influencer. Hubo un encuentro con Soto en su vivienda. Allí hubo una discusión y el homicida la golpeó y aparentemente la asfixió hasta matarla. Durante el asesinato, la joven perdió un anillo que fue hallado en esa casa. Y existen dos videos. Uno pertenece a la cámara de seguridad de un vecino del estudiante que vivía en barrio Jardín, y lo muestra cargando el cuerpo de Catalina en el auto en el cual ella había llegado: el Renault Clío gris de su madre.

Un segundo video, lo ubica en avenida Valparaíso, conduciendo el vehículo con el cuerpo en el asiento trasero, hasta el barrio Ampliación Kennedy, donde la Policía lo encontró abandonado y con rastros de haber querido ser incendiado en la madrugada del jueves.

En la entrevista brindada anoche, Marcelo Gutiérrez aseguró que Soto “no se merece llamar persona” y dijo que “solo una mente demencial puede haber hecho esto”. Captura de una cámara de seguridad que ubica el auto de Catalina Gutiérrez siendo conducido por su homicida y previo a ser abandonado en barrio Ampliación Kennedy, en la ciudad de Códoba.

Cabe recordar que el joven que confesó haber matado a la influencer es oriundo de Bariloche y la familia de la víctima lo había recibido en muchas ocasiones en su casa. “Catalina estaba de novia formalmente. Amaba a su novio. Este chico tenía una cabeza desquiciada porque esa noche se juntaba con el mismo novio de ella. Es una persona enferma que no se merece vivir en este mundo. Quiero la justicia que le corresponde por la barbaridad que hizo y que pague con la pena máxima”, reclamó el papá de la víctima.

Cabe recordar que el fiscal de Feria José Mana imputó a Soto por el delito de "homicidio simple", cuya pena va de 8 a 25 años de prisión. La familia está pidiendo que se encauce la acusación con el agravante de violencia de género, es decir que se lo investigue por femicidio, cuya pena es la prisión perpetua.

Mana tiene previsto reunirse este lunes con los familiares de Catalina para informarles sobre el estado de la causa.