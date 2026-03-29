Semana de calor extremo en Mendoza: lunes ventoso y con una máxima de 36°

Tras un domingo caluroso, el pronóstico del tiempo indica que en Mendoza el lunes mantendrá la tendencia con temperaturas elevadas.

El lunes será muy caluroso en Mendoza, con probabilidad de tormentas aisladas.

El pronóstico del tiempo anticipa que en Mendoza este lunes el calor se intensificará, con una máxima de 36°, nubosidad variable y condiciones que se mantendrán inestables durante el inicio de la semana, con probabilidad de tormentas en distintas zonas de la provincia.

Cómo estará el clima este lunes en Mendoza Luego de un domingo con temperaturas elevadas, el lunes continuará en esa tónica. Se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Se espera que la máxima alcance los 36°, mientras que la mínima rondaría los 18°.

Además, el pronóstico indica la presencia de vientos leves del sector sur, con relativa estabilidad en el llano. Por su parte, en la cordillera se espera cielo despejado.

Este miércoles continúa el calor sofocante en Mendoza Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi Para este lunes se prevé una máxima de 35°. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi El martes llegarían las tormentas y el Zonda El martes continuará el calor, con leve ascenso de temperatura y condiciones similares en cuanto a nubosidad. Sin embargo, se esperan tormentas aisladas , de intensidad leve a moderada. La temperatura rondará los 35°, con una mínima de 17°.