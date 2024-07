Fuerte caída mundial de Microsoft: por qué no se desplomó en Argentina

En las redes sociales es tendencia Microsoft debido a una fuerte caída que hubo en casi todo el mundo, que se debió a un error de la firma de ciberseguridad CrowdStrike. La falla se registró en una actualización de uno de los sistemas de protección que ofrece dicha empresa, afectando desde bancos a Aerolíneas.

La página de Downdetector, que se encarga de monitorear el funcionamiento de muchos sitios web durante las 24 horas de todo el año, registró picos repentinos de incidencias en múltiples plataformas que funcionan con Microsoft. Suceden desde temprano de este viernes en diferentes países: iniciaron en Estados Unidos y se extendieron a otros más, como Reino Unido, Austria y Francia.

Cayó Microsoft a nivel mundial. Foto: Downdetector

Además, la web de computación en la nube de la compañía, Microsoft Azure, confirmó a través de sus redes sociales que están investigando y trabajando para resolver los problemas. La interrupción no sólo ha impedido movimientos bancarios y el sistema de varias empresas, sino también la cancelación de vuelos.

Desde Aena, la empresa pública española que gestiona los aeropuertos del país, señalaron: "La incidencia técnica global está afectando, sobre todo, a facturación y a los puntos de información al pasajero, pero ya se están levantando en contingencia algunos sistemas. Seguimos trabajando con todas las partes implicadas".

Las consecuencias de la caída de Microsoft

Si bien la caída generó algunos problemas menores en los aeropuertos del país, en general no representó un impedimento. En el aeropuerto de Ezeiza se opera con normalidad, algunos pasajeros no pudieron hacer el check in de manera virtual previo al embarque, y lo realizaron de forma presencial.

Marcos Mansueti, experto en delitos informáticos y ciberseguridad, habló con MDZ Radio sobre esta situación: "No creo que haya sido la falla más grande que se haya conocido en el mundo, pero es un viernes negro en la tecnología, en lo que es la ciberseguridad".

Aclaró que no es una falla de Microsoft, sino de CrowdStrike. "Se actualizó masivamente. Quienes tienen este antivirus que son varias empresas de distintos tipos de industrias y áreas como hospitales, aerolíneas, medios de comunicación, etcétera. Y al aplicar esta actualización, muchas computadoras dejaron de funcionar en todo el mundo", añadió.

Una falla en CrowdStrike generó la caída de Microsoft. Foto: Archivo

El experto entonces analizó las consecuencias de esta falla: "Arreglar esto va a llevar días, no se puede esperar una solución para hoy en lo imeediato. Las computadoras afectadas van a estar días para solucionarse". Además, explicó que el impacto más grande, sin embargo, estará en lo económico porque la indisponibilidad de los servidores generará una pérdida millonaria, ya que varias compañías le pagan fortunas a esta plataforma de ciberseguridad.

"Después, Microsoft le hará juicio seguramente", anticipó el experto, pues se afecta a sus servidores aunque el problema no salga de esta firma directamente. En tercer lugar, de esto se verá en una caída de la confianza en los usuarios que consumen estas plataformas.

Por qué Microsoft no cayó en Argentina

La compañía de seguridad, posiblemente, termine cerrando por este gran error mundial. El producto que ofrece es muy caro justamente para que este tipo de situaciones no se generen, aunque gracias a esto Argentina no se sintió tanto este desplome: no se puede pagar en el país.

"El argentino no tiene la cultura del software original, recién están habiendo un cambio de cultura y paradigma de último momento con plataformas de video y música, si uno dice 'bueno, es accesible, ya no voy a bajar un mp3. Antes la gente pirateaba mucha música y películas, eso hoy bajó, pero el software, el Windows, el antivirus, el Office, esos productos, programas, siguen siendo caros para el argentino, y para el Latinoamericano en general. La gente trucha eso, y al trucharlo puede poner un virus dentro", añadió.

Los memes por el desplome de Microsoft

Como sucede frente a estas situaciones, las redes sociales se tomaron con humor el desplome del sistema y comenzaron una lluvia de memes en X (ex Twitter).

"Microsoft ahora mismo", escribió un usuario.

"Los ingenierons de Microsoft", bromearon en X.