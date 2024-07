El desgarrador pedido del papá de la influencer asesinada en Córdoba

Mientras la Justicia continúa investigando el supuesto femicidio de Catalina Gutiérrez, una joven influencer cordobesa, cuyo cuerpo apareció dentro de su auto en la madrugada de este jueves, quien rompió el silencio fue su padre.

El arquitecto Marcelo Gutiérrez, reconocido en su profesión, dialogó con el noticiero de Canal Doce y desgarrado pidió Justicia por su hija.

Catalina vivía con sus padres y hermana en una vivienda de barrio Inaudi en la zona sur de la ciudad de Córdoba y cursaba la carrera de Arquitectura la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

“Jamás se hubiera imaginado vivir una situación como esta”, indicó y apuntó contra el detenido, a quien definió como “una persona a la que conocían muy bien y que había recibido en su casa en varias oportunidades”.

“Ese chico venía mil veces a mi casa, a comer, a cenar. Lo invitaba mi hija porque eran amigos de la Facultad. No podemos entenderlo, el dolor me parte el alma”, dijo desgarrado por el dolor.

El cadaver de Catalina Gutiérrez fue hallado en el interior de su auto abandonado en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Foto: X de @leoguevara80

Sobre Catalina, dijo que era “una excelente hija, divina, alegre. Una estudiante perfecta. Anoche, se iba a jugar al bowling con sus amigos y nunca más volvió. Es una cosa increíble”, se lamentó.

“Quiero justicia y que ese demente, porque no sé cómo llamar a esa persona, que se pudra en la cárcel. No se merece vivir en esta sociedad, es un enfermo mental”, aseveró el padre de la víctima, quien confesó no saber cómo seguir su vida con el dolor inmenso que le causa la pérdida de su hija.

“Mi mujer empezó a sentir algo raro anoche. Tenía un presentimiento malo porque la llamaba y no contestaba. Hicimos la denuncia en la Policía y la verdad es que se portaron muy bien. A la media hora, estaba ubicado el auto, pero lamentablemente ya había sucedido lo que sucedió”, señaló.

La investigación se centra ahora en saber si la joven falleció por los golpes que le propinó su compañero y amigo, sindicado como el femicida y quien supuestamente habría admitido su culpabilidad, o si perdió la vida en el intento que Néstor Daniel Soto tuvo junto a posibles cómplices, de incendiar el auto en el que se conducía la influencer. En ese caso, se cree que la chica habría perdido la vida por inhalación de monóxido de carbono.

Sobre estas hipótesis, el padre de Catalina dijo no querer conocer cómo ocurrió el femicidio. “No quiero saber los detalles. Me interesaría que ella estuviese conmigo y eso no va a suceder”, enfatizó. “Sólo sabemos que el auto estuvo 30 minutos parado en una diagonal”, dijo.

Comunicado de la Facultad de Arquitectura

Desde la Facultad de Arquitectura enviaron sus condolencias a la familia de la alumna, y el área de Género de la casa de estudios indicó que trabaja en el tema desde que se conoció el hecho. El foco será la tarea de contención de compañeros y alumnos de la víctima.

"La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC lamenta profundamente el fallecimiento de la estudiante Catalina Gutiérrez, víctima de femicidio. Desde la institución reforzamos el compromiso en la prevención de cualquier forma de violencia de género, siendo necesario un abordaje integral y colectivo que contribuya a la erradicación de las múltiples y diversas formas de violencia, instando a la justicia a actuar con celeridad y rigurosidad para el esclarecimiento de lo ocurrido", señala el comunicado.

"La comunidad educativa y las autoridades de la FAUD acompañan en este difícil momento a sus familiares, amistades, compañeras, compañeros y docentes. Recordá que si estás atravesando una situación de violencia de género podés consultar al Espacio de Género de FAUD: Correo electrónico: maria.fano@unc.edu.ar; WhatsApp: 351 2364281", continúa.

Para más información, recordaron las formas de acceder a la línea de Intervención Institucional ante casos concretos de violencia de género haciendo click en este enlace.