Lo que pocos saben: se puede ganar hasta 3.000 dólares creando contenido

En un contexto donde las redes sociales dejaron de ser solo un espacio de entretenimiento para convertirse en verdaderas plataformas de negocio, el rol del creador de contenido digital gana cada vez más protagonismo. Detrás de cada publicación, video o campaña viral hay una estrategia, y quienes la diseñan hoy pueden alcanzar ingresos que superan los 3.000 dólares mensuales en Argentina.

Lejos de la idea de “subir contenido”, este perfil profesional se consolidó como una pieza clave dentro del ecosistema digital. Las marcas ya no buscan solo presencia, sino resultados: visibilidad, conexión con audiencias y, sobre todo, conversión.

Un digital content creator no solo crea contenido: planifica, ejecuta y analiza estrategias completas de comunicación digital. Su tarea incluye desde definir la identidad de una marca en redes hasta producir piezas audiovisuales, coordinar campañas y medir resultados. En este escenario, la creatividad se combina con datos. El contenido debe ser atractivo, pero también efectivo.

Un estudio, realizado por HypeAuditor en 2025, señala que la industria global del marketing de influencers alcanzará los 31,2 mil millones de dólares para 2027.

“La presencia digital ya no es solo estética: es un canal de negocio”, explica la especialista argentina Ariana de la Fuente , fundadora y CEO de la agencia Allmostpheria. Con más de diez años de experiencia, su trabajo integra estrategia, narrativa y performance para marcas de distintos rubros.

Según detalla, hoy las empresas demandan contenido con propósito: “Las audiencias exigen coherencia, identidad y resultados medibles. El contenido no es solo comunicación, es crecimiento comercial”.

Ariana de la Fuente Ariana de la Fuente.

Cuánto se puede ganar en Argentina

Uno de los aspectos que más interés genera en torno a esta profesión es el nivel de ingresos. Y si bien varía según experiencia, cartera de clientes y modalidad de trabajo, los números muestran una tendencia en alza.

De acuerdo con datos de plataformas laborales y reportes del sector:

Un perfil inicial puede ganar desde 600 dólares mensuales.

Con experiencia y clientes estables, los ingresos pueden ubicarse entre 2.000 y 2.700 dólares por mes.

Profesionales consolidados o con proyección internacional pueden superar los 3.000 dólares mensuales.

El caso de Ariana de la Fuente refleja este crecimiento. En su experiencia profesional, combina proyectos freelance con contratos y campañas que pueden alcanzar valores de hasta $36.000.000 por proyecto, dependiendo del alcance y la estrategia implementada.

De hobby a industria global

Este crecimiento no es casual. Forma parte de un fenómeno mayor: la llamada creator economy, una industria que mueve miles de millones de dólares a nivel mundial. Un informe reciente proyecta que el marketing de influencers podría alcanzar los 31.200 millones de dólares hacia 2027, lo que evidencia el peso económico del contenido digital.

En paralelo, el consumo también crece. En Argentina, el 90% de la población utiliza redes sociales cada mes, con un promedio de 44 horas mensuales por usuario, según datos de Comscore. Este escenario convierte al contenido en una de las principales herramientas de conexión entre marcas y audiencias.

ariana de la fuente (2) En el caso de Ariana cuenta con ingresos promedio por proyecto/campaña de hasta $36.000.000 y un promedio de ingresos mensuales (de forma freelance y contratos) por 3.000 dólares.

Un perfil cada vez más estratégico

Más allá de los números, el cambio más significativo es conceptual. El contenido dejó de ser un complemento y pasó a ser el eje de las estrategias de comunicación. Hoy, quienes trabajan en este campo no solo crean publicaciones: construyen relatos, posicionan marcas y generan impacto en tiempo real. Por eso, la figura de la creadora de contenido ya no se limita al universo influencer. Es, cada vez más, un rol estratégico dentro del marketing digital.

Y en un mercado donde la atención vale más que nunca, quienes logran captarla -y convertirla en resultados- no solo ganan visibilidad, sino también una oportunidad concreta de crecimiento económico.