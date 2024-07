AMIA: en busca de justicia, la memoria no se apaga

Hace 30 años, Argentina vivió uno de los episodios más oscuros y dolorosos de su historia reciente: el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), una institución emblemática de la comunidad judía en Buenos Aires. El 18 de julio de 1994, un coche bomba detonó frente al edificio de la AMIA, dejando 85 personas muertas y cientos de heridos. Este acto terrorista indiscriminado y cobarde no solo afectó a las víctimas directas y sus familias, sino que también representó un golpe a la sociedad argentina en su conjunto.

Fue un ataque a los valores de la democracia, la tolerancia y el respeto a la diversidad, principios que deben ser pilares de una sociedad justa y equitativa. Durante este tiempo, se han llevado adelante diferentes investigaciones y juicios, pero lamentablemente, la impunidad aún prevalece. Es inaceptable que tantos años después de este horrendo crimen, los responsables sigan en libertad y las víctimas y sus familias continúen esperando justicia.

Fue un ataque a los valores de la democracia, la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Es por esto que hoy, al conmemorar el trigésimo aniversario del atentado a la AMIA, debemos alzar nuestras voces exigiendo justicia. No podemos permitir que este capítulo manchado de impunidad quede en el olvido o se convierta en un mero trámite burocrático. La memoria y el reclamo por verdad y justicia deben seguir vigentes hasta que se haga justicia plena. Es fundamental que tanto el gobierno argentino como la comunidad internacional no dejen de presionar y colaborar en el esclarecimiento de este crimen. Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la investigación y acelerar los procesos judiciales, garantizando que los responsables sean llevados ante la justicia y paguen por sus actos.

La causa del atentado a la AMIA ha estado plagada de numerosas fallas en la investigación y en la búsqueda de justicia durante estos 30 años. Estas fallas han generado un prolongado estado de impunidad, generando frustración y desconfianza en la sociedad argentina.

La causa del atentado a la AMIA ha estado plagada de numerosas fallas en la investigación y en la búsqueda de justicia.

Algunas de las principales fallas incluyen:

Lentitud en la investigación: a lo largo de estos años, se han llevado adelante múltiples investigaciones, pero la lentitud en el proceso ha sido evidente. Esto ha generado demoras en la recolección de pruebas, dificultando la resolución del caso. Manipulación y encubrimiento de pruebas: ha habido evidencia de actos de corrupción y manipulación de pruebas por parte de algunos actores involucrados en el caso, lo cual ha entorpecido la búsqueda de la verdad y la identificación de los responsables. Falla de cooperación internacional: la causa del atentado a la AMIA ha requerido de una amplia cooperación internacional dado el alcance y la complejidad del caso. Sin embargo, ha habido obstáculos para obtener la colaboración necesaria de otros países, limitando así las posibilidades de avanzar en la investigación. Falta de recursos y apoyo institucional: a lo largo de los años, se ha evidenciado una falta de recursos y apoyo por parte de las instituciones encargadas de la investigación y persecución de los responsables. Esto ha ocasionado una falta de avances significativos en la causa. Amenazas e intimidaciones a testigos y fiscales: varios testigos y fiscales que han intentado colaborar en la investigación del caso han recibido amenazas e incluso han sido objeto de intimidaciones. Esto ha generado un clima de temor y ha dificultado la obtención de testimonios clave.

Lentitud en la investigación a lo largo de estos años

Estas fallas en el proceso de investigación y justicia han llevado a una prolongada impunidad en el caso del atentado a la AMIA. Esto no solo es un golpe a la justicia y la verdad, sino que también genera un sentimiento de desamparo en las víctimas y sus familias, así como en toda la sociedad argentina.

La impunidad solo perpetúa el dolor y la sensación de injusticia. Además, la falta de justicia en casos tan emblemáticos como el atentado a la AMIA envía un mensaje preocupante a la sociedad en su conjunto: que los actos terroristas pueden quedar impunes, alentando la repetición de estos hechos abominables.

Recordar a las víctimas del atentado a la AMIA es no olvidar el reclamo de justicia

Es un deber moral y ético no solo por respeto a quienes perdieron la vida o sufrieron heridas, sino también por el bienestar de nuestra sociedad. Solo mediante la justicia y el castigo a los responsables podremos avanzar hacia una sociedad más equitativa y segura. Desde la Democracia Cristiana, nos sumamos al pedido de justicia por el atentado a la AMIA en su triste aniversario número 30. Creeemos en la defensa de los valores democráticos y en el respeto por la diversidad, pilares fundamentales para el fortalecimiento de una sociedad justa y equitativa.

Es inaceptable que tantos años después de este brutal acto terrorista, los responsables aún no hayan sido llevados ante la justicia. La impunidad no solo agravia a las víctimas y sus familias, sino que además atenta contra la confianza de la sociedad y perpetúa la dolorosa sensación de injusticia. Recordar a las víctimas del atentado a la AMIA es no olvidar el reclamo de justicia.

La causa del atentado a la AMIA ha estado plagada de fallas en la investigación

Lamentamos que a pesar de los esfuerzos y las investigaciones realizadas, no se haya logrado aún una resolución satisfactoria. Pedimos al gobierno argentino y a la comunidad internacional que redoblen sus esfuerzos en la búsqueda de la verdad y el castigo a los responsables. Exigimos la cooperación entre organismos y países interesados en el esclarecimiento de este crimen, garantizando que los culpables sean sometidos a juicio y condenados por sus actos. Es necesario reforzar las instituciones encargadas de la investigación, ofreciéndoles los recursos y herramientas necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva y eficiente. Apostamos a un sistema judicial transparente y ágil que pueda brindar respuestas concretas a las víctimas y a toda la sociedad.

No podemos permitir que la falta de justicia en casos tan relevantes como el atentado a la AMIA envíe un mensaje de impunidad. Necesitamos construir una sociedad en la que los actos terroristas no queden impunes y se actúe de forma enérgica para prevenir su repetición.

En este día de conmemoración, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias. Nos comprometemos a seguir luchando por la verdad y la justicia, para honrar su memoria y para construir un país donde la paz, la seguridad y el respeto a la diversidad sean los valores primordiales.

El atentado a la AMIA es una herida abierta en nuestra sociedad

No podemos permitir que el tiempo borre nuestra memoria y nuestra convicción de exigir justicia. Reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas del atentado, para que sus nombres no caigan nunca en el olvido y para que podamos construir un futuro donde los valores democráticos y los derechos humanos sean intocables.

Desde la Democracia Cristiana, -CABA, nos unimos a la voz del pueblo argentino y del mundo entero en el llamado por justicia plena por el atentado a la AMIA. Solo así podremos honrar la memoria de las víctimas y construir una sociedad más justa y segura para todos.

¡Nunca más impunidad!

Maria Alejandra Muchart.

* Dra Maria Alejandra Muchart, abogada-Magister, presidente Partido Demócrata Cristiano-CABA.