Alerta: volvieron a subir los precios en las góndolas y hay temor por el impacto en los salarios

El segundo semestre empezó con aumentos en las góndolas que vuelven a poner en jaque a los salarios mientras en el Gobierno de Javier Milei se habla de recuperación económica. En la primera quincena de julio, los productos de la canasta semanal de MDZ, que son una selección de la canasta básica alimentaria, presentaron un incremento del 8,43%, lo que puede augurar un nuevo índice de inflación alto.

Compuesta por los rubros de almacén y lácteos, alimentos frescos e higiene, una compra que a principio de mes costaba unos $71.370,33, ahora cuesta $77.390. El rubro que tuvo un mayor impacto fue el de higiene, que tuvo un salto del 23,10%, con aumentos en el papel higiénico (73,37%), el jabón blanco (16,83%), la lavandina (12,8%) y el detergente (10,34).

Los alimentos frescos, por su parte, aumentaron un 15,18% en total, con un fuerte impacto en el precio de la reducción de la oferta de productos como el tomate (66,89%) y el morrón (14,06%). El único producto en el que cayó el precio fue en los huevos, que cuestan un 8,67% menos que al finalizar junio, luego de haber tenido una serie de aumentos.

En cuanto al los productos de almacén y lácteos, sin el único rubro que presentó una caída, aunque marca más una tendencia a la estabilidad:0,28%. El único producto que aumentó fue el aceite, que sufrió un incremento del 3,72%, mientras que la leche cayó un 0,49% y el azúcar un 11,51%. Lo llamativo fue que el café no sufrió ningún aumento a pesar de se un producto atado al dólar, ya que el 100% de su materia prima es importada.

El panorama no es de lo más alentador, ya que desde el Gobierno se espera una reactivación económica pero la misma todavía no llega. Al mismo tiempo, el consumo todavía no se recupera y no parece que vaya a hacerlo en lo inmediato, con políticas económicas desde el Ministerio de Economía que apuntan a sanear la macroeconomía, pero todavía no plantean soluciones que se sientan en el bolsillo de la ciudadanía.

En cambio, la propuesta del Gobierno de Javier Milei ante la crisis apunta a solucionar en primer lugar la "bomba" de inflación que dejó el Gobierno anterior. Aún con un alto índice de inflación, la administración nacional se jacta de haber evitado la hiperinflación, pero necesita lograr la reactivación económica antes de perder el crédito político por ese logro.