Comenzó la última semana de vacaciones en Mendoza: mirá las nuevas actividades

Tras una exitosa primera semana de las vacaciones de invierno, artistas mendocinos renuevan cartelera y presentan una serie de actividades artísticas para toda la familia. La programación está compuesta de títulos de comedia, teatro infantil, clown, circo, títeres, musical y mucho más.

Los 18 departamentos de la provincia de Mendoza tendrán su agenda cultural y puesta en escena para que los más chicos puedan disfrutar los últimos días de las vacaciones de invierno, antes del regreso a la escuela. Las entradas para estos espectáculos, en su mayoría, son gratuitas o con precios muy accesibles que van desde los $1.000 a los $5.000 para los conciertos y están disponibles en www.entradaweb.com

Teatro Independencia

La obra el libro del desierto podrá disfrutarse desde este lunes 15 al domingo 21, con doble función por cada jornada, a las 15.30 y a las 17.30. Las entradas tienen un valor general de $5.000 y se pueden adquirir en EntradaWeb y en boletería del teatro.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Esta historia ocurre en un tiempo ancestral, en la inmensidad del desierto del Cuyum, donde Eluney ha sido adoptada por una manada de zorros, y criada hasta los once años de edad. Pero la próxima luna en cuarto creciente traerá el fin de la espera del gran depredador de los andes, el puma Kalén, quien regresará a cumplir su promesa de matar a la pequeña y cortar así con la maldición de la niña transformada en sequía. Eluney deberá sortear un sinfín de aventuras junto a su compañero, el Guanaco Cusi, quien deberá lograr llevarla a la aldea más próxima de los hombres, antes de que sea demasiado tarde. La persecución será incansable… Esta divertida obra conjuga el humor, la música y la aventura con un mensaje de valorización de nuestros recursos naturales.

“El Libro del desierto” es la adaptación del clásico “Libro de la Selva” a nuestra geografía, su flora y su fauna. La obra ha sido escrita y dirigida por Francisco Carrasco y cuenta con más de 20 artistas en escena y música original en vivo, además fue declarada de Interés Cultural por la Honorable Legislatura de Mendoza.

Espacio Cultural Julio Le Parc

A las obras teatrales que se pondrán en escena en las cinco salas del espacio, se podrá recorrer una muestra permanente de Chanti, el humorista gráfico mendocino, con más de 40 libros publicados, principalmente historietas para chicos, cuyos entrañables personajes ya forman parte de la cultura popular. Las entradas tienen un valor de $1000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Desde el pasado domingo 14 al sábado 20 de Julio en la Sala Tito Francia se presentará la obra “Maullando bajo la luna” Peripecias a las 16.00. El elenco está compuesto por Clarita Furlán de Paz y Marcos Muñoz, Gabriela Céspedes en la Dirección y Ayelen Silvestri como Operadora.

Maullando bajo la Luna nos invita a recorrer un pueblo pequeño, donde humanos y gatos conviven en armonía y libertad. Carlota, una gata muy querida y conocida por cantarle a la luna, desaparece inesperadamente. Margarita y Girasol, amigos del pueblo, unen sus fuerzas para encontrar a la gatita. Estos personajes se encuentran y desencuentran entre charlas y canciones con otros habitantes del pueblo que los ayudan a desenmarañar esta historia. Finalmente, ¡descubren qué pasó con Carlota! Una obra que nos enseña el valor de la amistad, el trabajo en equipo y el respeto por los animales. Esta obra cuenta con el apoyo del INT.

También a las 16.00, en la sala Chalo Tulián estará “Cazimiro y la historia del cazador” con el elenco Cazi-Miro Teatro, conformado por Nacho Sanchez y Federico Bottaro.

Dos narradores, ambos llamados Cazimiro, llegan para contarnos una increíble historia llena de personajes y momentos que atraviesan todo tipo de emociones. A través de su ingenio y su locura nos harán reír a carcajadas. En esta ocasión narrarán las aventuras del cazador de un pueblo, que no quiso escuchar la leyenda del manzano embrujado y ahora tendrá que luchar contra un hechizo muy poderoso. Ante él aparecerán todo tipo de obstáculos y enemigos que deberá combatir, incluido él mismo, aprendiendo así una valiosa lección.

Desde las 17.30, en la sala Vilma Rúpolo se podrá disfrutar de “Leven anclas”, del elenco La casa de arriba teatro con Florencia Soto, Gabriela Lavarello y el texto de Máximo Bucci. La música original de Pablo Mestre. Diseño escenográfico y vestuario: Marcelo Mengarelli – Máximo Bucci – Andrea Cardozo. Realización escenográfica: Ayelén Bonelli. Diseño sonoro: Wally Sánchez y Máximo Bucci. Diseño gráfico: Mariana Luz Ticheli – Máximo Bucci. Producción y técnica: Gabriela Lavarello. Comunicación: Florencia Soto. Dirección general: Máximo Bucci.

Abelardo no puede ver como sus días se desenvuelven en la inercia del apuro y las demandas del mundo actual, mientras el tiempo se diluye para no volver. Un día envuelto en responsabilidades, obligaciones y preocupaciones es llevado al mundo de los sueños donde se reencuentra con los deseos de su niñez, jugar y dudar en despertar o no.

A la misma hora: 17.30, en la Sala Armando Tejada Gómez se podrá disfrutar de “Payaso por un día” con el elenco MaCaNuDo teatro. Los actores son Pedro Contreras (dueño o capataz), Jonathan Cubillos (peón de circo y nueva estrella) e Ignacio Nacho Sánchez (suplencias) y Pablo Longo en la Dirección.

El circo se prepara para la función más importante de su carrera, cuando de pronto el payaso estrella avisa que no podrá asistir debido a un accidente. La necesidad de encontrar con urgencia un reemplazo desencadena una sucesión de escenas intentado que un peón de circo sea novedad y solución para subir a escena. Payaso por un día es una pieza popular en clave clown que posee una alta dosis de humor y ternura. Destinado a público de todas las edades.

En tanto, en la sala Ernesto Suárez se presentará a las 17.30 “Enmusicados” con el elenco Circus Deluxe, compuesto por: Anto Smith (Tela). Kuki Vuela, Romina Fisela en ascendente (arnés aéreo). El campeón latinoamericano de Flat (en BMX), Owen Bohn. Músicos: Marcelo Páez en batería y accesorios y Damián Tomate en acordeón. Clown Dance: Lucia López. Escenografía: Carlos Viera. Clown y dirección Andrés Marchán (Kukurucho).

Una función de circo para toda familia, con músicos en vivo, clown, acróbatas aéreas y BMX, donde el público podrá disfrutar de principio a fin las destrezas y la música en vivo del Circus Deluxe, donde las infancias y adultos reflejan una sonrisa.

Nave UNCuyo

El lunes 15 y martes 16 de julio a las 16.30 se presenta la obra Lolo Y Nina del elenco Títeres La Oruga. Lolo y Nina son dos tortugas enamoradas que deciden compartir su vida. Ella es alegre, vivaz y soñadora y él carga sobre su caparazón la responsabilidad de mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera valioso. Pero los criterios de ambos son muy diferentes. ¿Será esa, la vida que Nina quiere tener? Las entradas tienen un valor de $1500 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Miércoles 17 y jueves 18 de julio a las 16.30 estará la obra Miradas del elenco Turucletas, canciones e historietas, con la dirección de Mariela Locarno y la actuación de Soledad Berchessi y Josefina Ormeño. Música original: Soledad Berchessi. Técnica en sonido: Silvina Ormeño. Técnica iluminación: Mariela Locarno. Fotografía: Damián Soloducha. Vestuario: Santiago Martin.

El show presenta divertidos cuentos sobre situaciones cotidianas, como el dolor de panza o un mosquito que no deja de molestar. Las mismas se encuentran atravesadas por música, canciones interpretadas con diferentes instrumentos u objetos cotidianos, que invitan a los niños y niñas de la primera infancia a bailar y jugar. Una oportunidad para mirar… mirarnos y reconocernos otra vez.

En tanto, el viernes 19 y sábado 20 de julio a las 16.30 se presentará Paraguayasos, historias de lluvias del elenco: La Nonna. La dirección es colectiva con la idea de Rodrigo Fernández, técnica de Walter Guiñazú y vestuario creado en trabajo colectivo.

En esta historia Sancocho y Chaparrita invitan a las niñeces a enfrentar sus miedos y a los grandes a ser niñ@s, otra vez. A través de diferentes juegos circenses (malabares, cubos gigantes, contact, platos chinos, rolling cristal), nos recuerdan que aunque hay tormentas que asustan la lluvia es necesaria para limpiar, sanar, nutrir y nos hace crecer.

Desde este lunes 15 al sábado 20 de julio a las 17 se podrá disfrutar de Romepote y Julietilina del elenco Chapote Chircus. Actúan: Jessica Echegaray y Víctor Di Nasso. Dirección: Víctor Di Nasso. Asistencia Técnica: Luna Di Nasso. Producción: Paula Ledaca.

Romepote y Julietilina, la historia que Shakespeare no se animó a contar. Es una obra de teatro clown que acerca a los niños y niñas a la lectura desde un lugar divertido, contando esta clásica historia de Amor, la cual está narrada desde la visión del clown y con la mirada que da la nariz roja. Este espectáculo de amor, humor y muchas risas, mantiene un contacto e interacción permanente con el público y su objetivo principal es lograr que los niños y niñas disfruten, aprendan y se diviertan, acercándose de manera diferente a las historias clásicas.

Biblioteca Pública General San Martín

Las entradas tienen un valor de $1.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com.ar.

El lunes 15 y martes 16 de julio a las 17.30 se presentará la obra Florena y el Pirata Diente de Lata del elenco Títeres La Tía Tomasa. Rayen Lanzavecchia, Ailin Lanzavecchia, Agustín y Adolfo Lanzavecchia. Grupo Familiar.

Es una obra de títeres que sintetiza el sentimiento del amor ante las diferencias, los prejuicios y valoraciones sociales. El Pirata Diente de Lata espera una carta de amor en su barco, que, al llegar se pierde. Un tripulante la encuentra y se apodera de ella. ¿Qué trae esa carta de amor? ¿Podrá recuperar la carta de amor el Pirata?

En tanto, el miércoles 17 y jueves 18 de julio a las 17.30 estará Periquita y sus amigos del elenco La Pericana. Se trata del teatro de títeres de manipulación directa y objetos. Manipulación: Diego Martínez y Mirta Rodríguez Uribe. Dramaturgia: Mirta Rodríguez Uribe.

En una siesta de domingo donde toda la familia duerme, Periquita ha quedado sola y aburrida; la invitación de un pajarito hará que se encuentre con nuevos amigos, un conejo que no sabe compartir y le gusta competir, un payaso que juega y convierte latas en diferentes objetos y que le hará descubrir el placer de desafiar el miedo en un improvisado circo donde probará el equilibrio en alturas. El cansancio llega y Periquita tendrá una siesta llena de sueños, luego de este descanso tendrá un emocionante encuentro con un dragoncito bebe, que usa chupete y toma mamadera, no solo se harán amigos sino que compartirán un hermoso vuelo. Pero todo tiene un fin y Periquita debe regresar de la mano del pajarito amigo.

Asimismo, el viernes 19 y sábado 20 de julio a las 17.30 estará la obra Polen un héroe hecho de flores del elenco Títeres Kapaieie de Rodrigo Gandulfo. En el Reino del rey Trieste se han perdido todas las flores del jardín. Nadie sabe bien ¿por qué?, con la ayuda de los chicos el rey buscará una solución para recibir la sonrisa de su hija Flora, que tan apenada está. Entre todos buscarán la ayuda de un jardinero muy especial, él es Polen, quien con sus herramientas y con mucho trabajo le devolverá a la tierra su fuerza de antaño. Polen nos enseñará a cuidar de nuestro jardín como así también el agua y todo nuestro medio ambiente. Nuestro héroe al ver a Flora quedará flechado de Amor por la princesa. ¿Será este un amor correspondido?

La aparición de Insecta La Bruja, le dará un giro dramático a la obra. Esta Bruja burbujeante sacará lo peor de nosotros, como así también lo que nos hace diferentes y ¿por qué no? mejores. Nuestro héroe con la inesperada ayuda de un caballito muy simpático. Realizará una gran proeza imposible de olvidar para los más chiquitos.

Teatro Pulgarcito

La entrada general tiene un valor de $500 y se consiguen en www.entradaweb.com.ar.

El jueves 18 de julio a las 15 se presentará Minomento Mágico del elenco Todo Terreno Mimo con la actuación de Sergio Páez y Julia Cristal. Se trata de un show de ilusión y humor a través de la técnica del mimo y el circo. Pachi y Mandarina buscan aventurarse a través de la ilusión y el juego. Comparten en cada instante emociones y misterios, donde el público es parte de la historia. Destrezas circenses, magia, mimo, marionetas, burbujas y humor hacen de este espectáculo un momento mágico.

En tanto, el sábado 19 y domingo 20 de julio a las 15 se podrá disfrutar de Las locuras de Mago Ludiem (Fernando Deamici). Un unipersonal de magia y humor para toda la familia, donde un desopilante mago está listo para demostrar que la verdadera risa viene del desconcierto.

Conciertos Sinfónicos

Escuela Hogar del Parque Gral. San Martín

Del miércoles 17 al viernes 19 a las 18 se presentará Looney Tunes Sinfónico de la Orquesta Pianoforte. El valor de la entrada es de $5.000 y pueden adquirirse por www.fundacionpianoforte.com.

Foto: Gobierno de Mendoza.

Auditorio Ángel Bustelo

El domingo 21 de julio a las 18 se podrá disfrutar del Anime Sinfónico interpretada por la Orquesta Barroca de Mendoza. El valor de la entrada es de $5.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com.

Funciones en los Departamentos

La entrada es gratuita y por orden de llegada en todas las funciones.

Lunes 15 de julio

San Carlos. Hora: 15. Obra: “Payasos a la vista”. Elenco: Cultura Infinita. Daniel Bustos y Alfredo Galvez. Síntesis: La obra invita a sumergirte en la aventura del naufragio del Capitán Cascote, contada por dos piratas trovadores que te harán reír y emocionarte. Lugar: Polideportivo Manuel Antonio Vilchez. Chilecito

Ciudad de Mendoza. Hora: 16.30. Obra: “Show de magia” . Elenco: Mago Zimurk. Síntesis: Será una experiencia llena de asombro, misterio y risas de la mano del Mago Zimurk quien transportará a la audiencia a un mundo donde lo imposible se convierte en realidad. Lugar: Plaza Aliar – B° La Favorita.

Martes 16 de julio

Malargüe. Hora: 15. Obra: Pon de circo. Elenco: Marcos Damián Vilche: actor, director y vestuarista. Bettina Arena: bailarina malabarista y técnica de sonido. Síntesis: Es un espectáculo que te invita a volver a la niñez, a la simpleza del juego y de la risa, a su vez se va mezclando con las destrezas del circo logrando un equilibrio entre lo simple y lo complejo, Gasparlouis es, junto a Bety Boop, los peones del circo. Lugar: Centro de Convenciones Thesaurus

Godoy Cruz. Hora: 16. Obra: “Las aventuras del profe Gastón”. Elenco: Amorarte Teatro. Integrado por Rocío Rodríguez, Victoria Bernal, Augusto Beningazza y Magalí Aguilera. Síntesis: El espectáculo consiste en una historia que se lleva a cabo dentro del aula de una escuela primaria. A partir de la llegada de un nuevo profesor, que propone un método distinto para enseñar a través de juegos y canciones se viven creativas experiencias con los y las estudiantes, mientras se va transitando por distintos saberes específicos de las áreas curriculares. La obra se vivencia, a través, de canciones, animación, rondas infantiles, juegos participativos, con el apoyo de instrumentos musicales y títeres, siempre con la compañía de la música en vivo. Es un espectáculo interactivo donde el público, actores y músicos, generan un ambiente divertido del cual todos son parte. Lugar: Anfiteatro B° La Estanzuela

Miércoles 17 de julio