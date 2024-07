Una mendocina busca a sus padres biológicos y sospecha que fue robada

"No sé de dónde me sacaron. Tengo dudas si fue adopción o robo", así comienza el relato Celina Ríos. La mujer de 30 años lleva más de la mitad de su vida dudando sobre su identidad. La incertidumbre su origen la motivó a iniciar una búsqueda a través de las redes sociales apoyada por su hermana adoptiva y su pequeño hijo.

"Nací entre el 20 y 29 de enero del 1994 en Mendoza, no sé si fue en un hospital o una casa. Pesé alrededor de 3.400 kg, soy morena, mido 1,54 y siempre tuve problemas con mis amígdalas", publicó Celina en su cuenta personal tras muchos años de una búsqueda incesante sobre su origen.

Su historia no es sencilla, al cumplir 10 años, Celina sufrió la pérdida de su padre y desde ese momento, todo fue cambiando en su vida. A los 12 años, su madre de crianza le contó que no era hija biológica. "Me dijo que me encontraron en una bolsa de basura en el Barrio Las Rosas de Las Heras gracias a un papel que le entregó una persona del Hospital Lagomaggiore", contó y agregó que siempre tuvo dudas acerca de la versión que le había dado su madre con la que cortó el vínculo desde hace años.

Su tía le contó que sus padres entregaron dinero para su adopción. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Casi una década después, una tía del corazón aportó otros datos que se oponen a la versión que la madre adoptiva sostiene hasta el día de hoy. "Mi tía me contó que llevó a mis padres a la plaza Marcos Burgos de Las Heras y allí pagaron 3 mil dólares a la persona que me entregó. Por la calidad de persona que era mi papá estoy segura de que nunca sospechó nada malo sobre mi origen, quizás pensó que me habían abandonado pero tengo la sospecha de que fui robada y vendida", dijo.

Una imagen de su niñez

Ante la sospecha sobre el proceso de adopción, Celina comenzó a buscar datos en los hospitales y recurrió a gente de su entorno en busca de información. "Me dijeron que los archivos de los nacimientos del año 1994 se quemaron en un incendio. Aún no hago la denuncia. Solo tengo una partida de nacimiento que está registrada en la provincia de Santa Cruz donde figura el nombre de mis padres de crianza y mis padrinos como testigos", destacó y agregó un dato que considera sospechoso: "Tanto mi madre como mi padrino trabajaron en hospitales de la provincia de Mendoza y Santa Cruz. Tenían acceso a los procedimientos administrativos".

"No acudí a la justicia porque sentí que no voy a encontrar ningún tipo de respuesta pero no lo descarto. Hoy tengo el apoyo incondicional de mi hermana con las que hemos estado siempre juntas acompañándonos", expresó.

Celina utilizó sus redes sociales para iniciar la búsqueda

"Si están del otro lado, no los juzgo, no tengo rencor, ni odio. Busco conocerlos saber quiénes y cómo son, de dónde vengo, dónde nací. Si también les mintieron, les dijeron que morí al nacer, espero que esta difusión llegue al lugar indicado", expresó a través de la publicación que realizó en redes sociales.