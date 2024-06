Los puntos débiles de la medida de Axel Kicillof para eliminar la repitencia en el secundario

"¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?", disparó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, contra Axel Kicillof luego de que el gobernador bonaerense haya presentado un programa para que el próximo año se elimine la repitencia en las escuelas secundarias tal como se la conoce. Plantea un nuevo régimen académico, otros diseños curriculares, y se siembran las dudas sobre si es un cambio fundamental en el sistema o una medida descabellada.

El Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó ya la iniciativa "Es más secundaria". Su objetivo es fomentar "más enseñanza, más aprendizaje, más participación, más tiempo de escuela, más acompañamiento a los estudiantes, más esfuerzo de docentes y estudiantes, y más inversión del Estado provincial". La medida principal es que se recursarán las materias desaprobadas únicamente.

En 2025, Kicillof va a cambiar el sistema de repitencias para el secundario.

Insisten en que, con ello, buscan luchar contra la deserción escolar. Según los datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, en los últimos cuatro años el abandono cayó 9,3 puntos porcentuales, pero eso no quita que las cifras aún preocupan. En 2018, el 24,4% de los alumnos de 17 años habían dejado la escuela, mientras que en 2022 fue del 15,1%.

Eliminación de la repitencia: punto por punto

El Gobierno de Axel Kicillof plantea varios aspectos de cara al próximo año, que tienen algunas aristas a contemplar y un sistema bastante similar al universitario. Los puntos principales de este programa son:

Las materias aprobadas no se recursan.

La acreditación de conocimientos será "por materia", bajo calificaciones numéricas cuatrimestrales y se aprueban con 7 o más.

Nueva forma de acreditación para valorar el esfuerzo y lograr más aprendizajes.

Antes de recursar, los alumnos pasarán por 4 "períodos de intensificación" de 15 días: al inicio y final de cada cuatrimestre, diciembre y febrero. Y se deberán cursar las materias correlativas de aquellas no aprobadas.

Se pueden intensificar hasta 4 materias en total pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores. De la 5ta materia pendiente para adelante, se definirá en cuáles se enfocarán.

Para este punto anterior, prevén conformar un "Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas" (EDTE) para orientar a alumnos y familias.

Llamarán a un concurso para cargos titulares de director/ra y vicedirector/ra.

Se anunciaron pasantías sociocomunitarias en el último año.

Los puntos débiles del programa "Es más secundaria"

Históricamente, el colegio secundario nació como un nivel de élite al cual llegaban unos pocos, después de haber aprobado el nivel primario. No había, por lo tanto, una preocupación por la retención del alumnado. Entonces, el fracaso escolar era un fracaso individual del estudiante, y no algo institucional.

"Siempre se debatió sobre cuáles son las condiciones que un pibe tiene que tener para mantener su regularidad dentro de la escuela, cuestiones sobre cómo pasar de años, cómo se promociona este ciclo, cómo se aprueba una materia, qué regularidad tiene que tener en términos de asistencia", contextualizó Flavio Buccino, docente y referente de Argentinos por la Educación.

Y, en este sentido, sumó: "A lo largo de estos últimos años, muchas veces la política ha llevado medidas relacionadas a la flexibilización en estos criterios para mantener a los alumnos adentro, qué cosas tiene que hacer la institución para retenerlos y enseñarles. Se ha discutido si en vez de pasar con dos materias, pasan con tres, pasan con cuatro. Y la confianza en esas medidas y sus autoridades se pierde porque todos están pensando que ya no importa si aprueba o no, mientras pase de año".

"Es más secundaria", el programa propuesto por Kicillof.

Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y también referente de Argentinos por la Educación, se expresó en desacuerdo con la mayoría de las reformas que plantea el programa de Kicillof: "Es una pena que volvamos sobre lo mismo. Modifican el régimen académico (lo más simple de cambiar) sin transformar la estructura misma del sistema educativo secundario. Y eso ocurre porque no se quieren meter con los puestos de trabajo docentes".

Dicha iniciativa se presenta como una respuesta a la demanda sobre la necesidad de transformar la escuela secundaria. El especialista lamentó que, una vez más, una reforma no gire en torno a una política sobre, por un lado, la base de información fiable del sistema educativo provincial y, por el otro, a partir de medidas exitosas de otras provincias u otros países vecinos.

Las reformas se cocinan dentro de varias pautas: más enseñanza, aprendizaje, participación, tiempo dentro de la escuela, acompañamiento a los estudiantes, más inversión estatal de la provincia, y un mayor esfuerzo docente y estudiante. Zorzoli destacó que nadie está en contra de estos aspecto, pero criticó los 4 períodos de 15 días para la recuperación, ya que los considera como una medida que quita el tiempo de enseñanza a los que más esfuerzo hacen.

Recursar las materias desaprobadas

Si bien se ponen en la mesa muchos cambios con esta iniciativa, y sin dar respuesta a cómo podrían llevarse adelante, la principal polémica recayó en uno: recursar únicamente las materias que se desaprobaron y seguir con las aprobadas, tal cual ocurre en la Universidad. El exrector se expresó de acuerdo con este punto, pero le pareció que tiene "incoherencias".

Genera confusión el tema de la correlatividad. Lo que se plantea es que el alumno no podrá cursar una materia que sea correlativa a otra previa. Por ejemplo, si no aprobó Química del primer año, no podrá cursar Química del segundo.

Buccino, por su parte, concluyó en algo similar al respecto: "Parece descabellado cursar matemática 1, sin poder cursar matemáticas 2, pero seguir con la camada original, con ese grupo de pertenencia. La resolución plantea cierta libertad a las instituciones para organizarlo. Pero es difícil de organizar en términos de horarios; conformar la grilla horaria es algo muy complicado, fundamentalmente porque nosotros los docentes trabajamos en más de un colegio".

"Es más secundaria" propone sólo repetir las materias desaprobadas.

Más allá de que este programa conceptualmente le parece acertado al profesional, para él se tienen que generar mecanismos de apoyo a fin de que el alumno pueda cursar y mejorar en aquellos aspectos donde tiene problemas de aprendizaje. Para eso, se necesita de una mayor inversión y más recursos, al tiempo en que se deben repensar los horarios docentes.

Además, Buccino remarcó que la repitencia no necesariamente mejoran el nivel educativo. De hecho, los resultados de Aprender 2023 evidencian que en Lengua el porcentaje de estudiantes de sexto grado con los niveles de desempeño más bajos representan el 30,1%, entre quienes nunca repitieron de grado; pasa a ser de un 55,1% entre quienes repitieron una vez, que es casi el doble. Para Matemática, va de un 45,4% al 69,6%.

Los debates en torno a la eliminación de la repitencia que plantea Kicillof.

"Estoy totalmente a favor de repensar el modelo de repitencia, porque repetir es uno de los mecanismos que generan deserción y abandono, por lo tanto, necesitamos que todos los pibes estén dentro de la escuela, que cursen todos los años que deben cursar, que aprendan lo pactado, y para ello hay que construir dispositivos que logren retenerlos y generen frutos, no solo retenerlo para las estadísticas", señaló.

Retomando el tema de la confianza, insistió en que hoy por hoy no se confía en el Estado, de ahí a la contundente victoria de Javier Milei, cuya propuesta central siempre ha apuntado a achicarlo, y las cifras educativas sólo demuestran fuertes caídas en el desempeño escolar a lo largo del país. Se debe demostrar, por lo tanto, que las autoridades van a derivar recursos que sirvan para la mejora de esta situación y, por supuesto, luego obtener resultados positivos sobre ellos, sin esconder estadísticas en caso de que no los haya.