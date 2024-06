Durísima respuesta del Gobierno a Axel Kicillof por eliminar la repitencia en la Provincia

La vicepresidenta Victoria Villarruel cargó duramente contra Axel Kicillof tras que este último tomara la decisión de eliminar la repitencia en los colegios en la provincia de Buenos Aires. "Sacar la repitencia de los alumnos avala y acrecienta los desastrosos resultados", manifestó la titular del Senado.

"En una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio", publicó Villarruel, este viernes por la mañana, en su cuenta de X.

El Gobierno bonaerense anunció el pasado jueves que a partir del próximo año se eliminará el tradicional sistema de repitencia en la escuela secundaria para pasar a uno que estará regido por la aprobación de materias.

Así lo explicó el director general de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni, quien detalló que en el nuevo esquema la importancia estará puesta en la acreditación de asignaturas aprobadas y no en los años.

De acuerdo al sistema que se implementará en 2025, no se obligará al alumno a recursar todas las materias del año -en caso de no aprobar el mínimo necesario de ese período-, sino solo las que haya desaprobado.