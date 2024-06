El lenguaje es algo que nos caracteriza como especie, nos permite comunicarnos y participar de la comunidad en la que vivimos. El lenguaje, ¿una capacidad innata o adquirida?. Podríamos decir que el lenguaje es un sistema simbólico que funciona de una manera singular, según cada lengua y cultura. El lenguaje se adquiere cuando estamos con otros, si cuando nacemos nos dejaran solos, como Tarzán, no aprenderíamos ninguna lengua.

Existen muchas teorías acerca de cómo aprendemos a hablar. Por un lado están aquellas que sostienen que se trata de una conducta como cualquier otra, que se aprende por imitación. Para quienes sostienen esta teoría, los padres serían quienes moldean la adquisición del habla reforzando los sonidos correctos y corrigiendo los que no suenan como deberían.

En la otra orilla están quienes sostienen que se trata de una capacidad innata. Estas teorías se apoyan en las ideas del teórico americano Noam Chomsky acerca de que los seres humanos nacemos con capacidades para desarrollar ciertos conceptos y reglas estructurales de la gramática. Existiría un mecanismo de adquisición del lenguaje que nos permite analizar el lenguaje que oímos y extraer las reglas gramaticales y las nociones para luego expresarnos. Para quienes apoyan esta teoría, la adquisición del lenguaje no se relaciona con los procesos de aprendizaje, y depende muy poco del ambiente.

Desde las neurociencias, Stanislas Dehaene argumenta, a partir de la evidencia de sus estudios, que el cerebro está preparado naturalmente para aprender a hablar. A diferencia del aprendizaje de la lectura y la escritura, el habla tendría circuitos cerebrales diseñados para su aprendizaje. Entre medio de estas dos teorías contrapuestas hay otras: las que sostienen que el lenguaje se adquiere a partir de un aprendizaje, como otros procesos cognitivos. Estas teorías están basadas en la teoría del psicólogo suizo Jean Piaget, quien estudió profundamente el desarrollo cognitivo de los niños. Desde estas teorías la adquisición del lenguaje se relaciona tanto con el grado de comprensión y el nivel evolutivo del niño que varía según la edad, como del entorno que lo rodea. Estas teorías fueron útiles para identificar alteraciones en la evolución normal del desarrollo del lenguaje.

El lenguaje y el aprendizaje

Aprender a hablar, aprender a dominar el lenguaje nos permite construirnos como sujetos hablantes que pueden expresarse, comunicarse, comprender y aprender. Para poder participar del sistema escolar primario es necesario que sepamos hablar, que podamos participar del encuentro que se da dentro del aula, porque es justamente en esos intercambios que se irá dando el aprendizaje.

Por otro lado, la adquisición del lenguaje es necesaria para la alfabetización. Sería imposible aprender a leer y a escribir si no disponemos del manejo del lenguaje: si no conocemos palabras, si no sabemos cómo se arma una frase, difícilmente podremos desarrollar las habilidades que supone la alfabetización.

También es importante que el lenguaje evolucione hacia el orden racional y categorial para alcanzar mayores niveles de abstracción y así habilitar pensamientos y argumentos más complejos.

Prestemos atención a cómo hablan

Conocer los estadios por los que pasan los niños y niñas para adquirir el lenguaje es importante para poder intervenir en caso de que fuera necesario. Existen ciertos parámetros que determinan la evolución normal del proceso de adquisición del lenguaje:

Etapa prelingüística:

En los primeros 5 meses de vida:

Emiten ruidos con la garganta

Lloran o se ríe

Aparecen los primeros gritos

Reaccionan ante ruidos

Entre los 6 a 12 meses:

Empiezan a comprender la palabra “no”

Empiezan a responder con la mirada cuando se los llama por el nombre

Empiezan las primeras protoconversaciones que tienen estructura de diálogo

Empiezan a lalear, a repetir una consonante con una vocal

Etapa lingüística:

Entre los 12 y 18 meses:

Pronuncian algunas palabras simples con significado (mamá, papá, agua)

Responden a preguntas simple con lenguaje no verbal (señalando objetos por ejemplo)

Entre los 18 y 24 meses:

Pronuncian vocales y fonemas sencillos

Son capaces de reproducir el ruido de animales, transportes (“guau”, “chu-chu”)

Al final de esta etapa su vocabulario puede tener unas 50 palabras

Entre los 2 y los 3 años:

Conocen pronombres como “yo”, “tu”, “él”

Empiezan a hacer oraciones cortas o usar lenguaje telegráfico (auto mío)

Hacen inflexiones con la voz para marcar preguntas.

De 3 a 4 años:

Dialogan con otras personas

Dominan mejor los sonidos del habla

Pueden describir objetos y responder preguntas acerca de cosas que no están presentes.

Desde una temprana edad podemos darnos cuenta si un niño o niña presenta un desarrollo anormal de la adquisición del lenguaje. Las consultas a tiempo permiten acercarse a diagnósticos y tratamientos que pueden marcar una diferencia sustancial en el desarrollo cognitivo.

¡Una oportunidad para aprender!

