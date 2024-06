Ray Bradbury: un hombre ilustrado

Raymond Douglas Bradbury, conocido como Ray Bradbury, nacido en Estados Unidos en 1920 es, sin dudas, uno de los escritores contemporáneos que ha marcado nuestras vidas. A lo largo de sus 91 años de vida (falleció en 2012) fue prolífica y variada su producción literaria abarcando desde los conocidos cuentos de ciencia ficción a novelas, poesías, guiones televisivos y la adaptación cinematográfica de Moby Dick.

Si bien tuvo una infancia signada por carencias económicas, abundó la experiencia amorosa en la familia. De este entorno cariñoso y motivador se nutrió su imaginación con los cuentos de Su tía Neva y las lecturas de Edgar Allan Poe y de Julio Verne. Bradbury empezó a escribir historias cuando era niño, poco después del mágico encuentro con Mr. Eléctrico que le ordenó:-"¡Vive siempre!

Finalizada la etapa de la educación media y teniendo que salir al mundo laboral, no pudo continuar con los estudios universitarios; sin embargo pasaba muchísimo tiempo en las bibliotecas leyendo y escribiendo.

De manera que fue un autodidacta, perseverante en la lectura a lo largo de toda su vida. En una entrevista expresaría:-"Mi amor por los libros es enorme"... Y, refiriéndose a uno de los personajes de su distópica novela "Farenheit 451", dijo:- "Clarisse McClellan, una chica de 16 años que estaba enamorada de los libros, de las bibliotecas y de la vida ... Clarisse soy yo, Clarisse McClellan es Ray Bradbury, el joven muchacho que se enamoró de la vida y Clarisse es la esencia de la vida y la esencia del amor"...

A partir de la publicación de Crónicas Marcianas en el año 1950, se lo identifica como escritor de ciencia ficción. Mientras que otros críticos y analistas señalan que es un escritor de literatura fantástica o del asombro. Años más tarde, siendo directamente interpelado al respecto, expresó :-"La ciencia ficción es el sueño en aquellas ficciones que nos permite inventar una ciencia y después se convierte en ciencia-hecho; en tecnología" dando por zanjada la discusión.

Sobre esta obra es importante mencionar que fue Jorge Luis Borges quien escribió el prólogo a la edición española de Crónicas marcianas de ediciones Minotauro. Algunos de los temas que quedan plasmados en su obra son la preocupación por un progreso tecnológico deshumanizado, la discriminación racial, la preocupación por el fantasma de la guerra nuclear, la censura , los totalitarismos, la pérdida de la libertad y de los valores.

Basados en sus libros se han hecho películas como: Fahrenheit 451 , The Picasso Summer y El hombre ilustrado. Algunos de sus cuentos han sido llevados a la radio y a la televisión (Alfred Hitchcock presenta, Cuentos del Futuro y La Dimensión Desconocida). Resulta muy interesante descubrir en sus escritos los elementos anticipatorios del mundo tecnológico como los caracoles en las orejas para poder escuchar música y voces, las "paredes" de pantallas, las naves y trajes espaciales, la idea de la inteligencia artificial.

Entre las obras que me gustaría recomendar se encuentran el cuento "El cohete" del libro "El hombre ilustrado" y "El regalo" incluido en "Relatos para melancólicos". Ambas historias me parecen de una profunda ternura aún y pese al frío mundo tecnológico circundante. Por otra parte "La pradera" en el mencionado libro "El hombre ilustrado", me llena de angustia y terror ante la impotencia de lo inevitable. Creo que, en este caso, se aplicaría plenamente su declaración:-"En mis obras no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos".

Algunos nos sorprendimos cuando Bernie Taupin, el autor de la letra de “Rocket Man”, la canción interpretada por Elton John contó que, la verdadera inspiración para la letra, había sido Ray Bradbury a través de su cuento "El hombre del cohete". Y otros agradecimos que, en alguna entrevista, mostrara parte de su entorno creativo compuesto por colecciones de juguetes y de libros entre los que se sentaba a escribir durante su última etapa creativa.

Fue ampliamente premiado y reconocido en varios países del mundo

El epitafio de su lápida funeraria reza : "Ray Bradbury. Autor de Fahrenheit 451".

A modo de cierre de esta nota, suscribimos esta expresión con respecto al temor de la quema de libros planteada en su distópica novela:- ‘"No se tienen que quemar libros para destruir una cultura. Sólo se necesita que las personas dejen de leerlos". Marisa Musci.

