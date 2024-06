Viral: influencer contó que quedó internada tras comer una conocida golosina

La reconocida influencer que es pastelera en Tucumán relató en un video que compartió en la red social TikTok, cómo quedó internada tras comer una conocida golosina que compró en un kiosco de esa ciudad.

Según explicó la joven llamada Agustina Resino explicó qué fue lo que le paso en un video y alertó a los usuarios para que estén atentos y no les pase lo mismo.

La usuaria de Tiktok tiene un famoso conocido gastronómico y comenzó su video que se hizo viral con la frase: Cómo terminé internada por comer “gomitas”.

Según su historia, todo comenzó cuando decidió comprar previo a ir al gimnasio y realizar su rutina habitual, pasar por un kiosco y comprar los caramelos blandos conocidos como “gomitas”. Con un puñado que adquirió “suelto”, es decir, por cierta cantidad de gramos, y no en forma empaquetada, la joven fue ingiriéndolos minutos antes de empezar a entrenar.

Pero poco después comenzó a experimentar síntomas una intensa picazón en ojos, manos y boca, seguido de una inflamación en su rostro.

Mirá el video que se hizo viral de la tiktoker:

Adjuntando fotos en su video de cómo iba hinchándose su cara a medida que va continuando el relato, señaló que decidió medicarse pero su estado empeoró y la inflamación comenzó a tomar su lengua y garganta.

Al llegar a un centro de salud, prácticamente no podía ni hablar para explicar lo sucedido. Es por esta razón que los médicos le inyectaron epinefrina, medicina utilizada ante un dignóstico de alergias agudas. Luego, le colocaron suero y quedó internada en observación durante seis horas.

"No sé si las gomitas tenían algo que me hizo mal (...) no voy a comer más gomitas”, aseguró Agustina y ante un comentario sobre la marca de la golosina, respondió que la adquirió en forma “suelta” en el kiosco.

Los profesionales le explicaron que se trataba de un shock anafiláctico, también conocido como anafilaxia.

Consiste en una reacción alérgica extremadamente grave que afecta a todo el organismo y se instaura a los pocos minutos de haber estado expuesto al alérgeno. Podría definirse también como una reacción "explosiva" del sistema inmune, en este caso, a las golosinas ingeridas.