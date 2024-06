Una tarotista asegura que Loan está vivo y lo ocultan en otro pueblo de Corrientes

A nueve días de la desaparición de Loan Peña, una usuaria de la red social X identificada como @dusza333 (Peonía) asegura que sus lecturas de tarot arrojan que el pequeño de 5 años que es intensamente buscando desde el 13 de junio pasado, se encuentra vivo y oculto en la misma provincia de Corrientes.

En las últimas horas, dio precisiones en el marco de una "canalización" realizada en la madrugada de este sábado. "Búsquenlo en estos dos municipios: 1) GARABÍ. 2) GUAVIRAVÍ (con más probabilidad), Canalización muy fuerte sentida a la 1:22 am, 22 de junio de 2024", posteó la tarotista.

"Mañana se cumplen los 4 días que hice mi primera Lectura. Sé que querés volver. Sé que te tienen en un rancho. Le pido a Dios que te proteja. Estás vivo. San Benito sos la guía, el Escudo y la protección", señala otra de las publicaciones de esta tarotista.

En tanto, esta mañana señaló que en otra "canalización" a las 11 horas de este sábado: "Loan sigue en una casilla. Es baja y tiene dos árboles muy parecidos en la entrada, uno de cada lado. Tiene frío y bajó de peso. Están queriendo despistar pq siento perfume de mujer. Encuentrenlo. Vivo".

Además, en sus posteos apuntó contra el comisario a cargo de la causa, que es una de las tres personas que la Justicia ordenó detener ayer viernes .

Este sábado se cumplen 9 días de la desaparición de Loan Peña, el nene de 5 años que se perdió en una zona rural del pueblo de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, después de que salió a buscar naranjas desde la casa de su abuela con un grupo de familiares, luego de lo cual nada se supo de él.

Cabe recordar que ayer viernes, los fiscales que investigan la causa ordenaron la detención de tres nuevas personas y ya son seis quienes se encuentran detenidos. Los primeros fueron el tío Bernardino Antonio Benítez, y una pareja amiga de él Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez.

A ellos se les sumó ahora, la amiga de la abuela del pequeño María Victoria Caillava y su esposo Carlos Pérez, un matrimonio que estuvo presente en el almuerzo del que participó el menor antes de salir a buscar naranjas. Las autoridades ordenaron también la detención del comisario Walter Maciel, quien lideró la búsqueda en un primer momento, y ayer fue determinado su pase a pasividad junto al inicio de un sumario administrativo.

El pasado 18 de junio, la tarotista mostró las cartas y su interpretación al consultar por Loan Peña. Su mensaje fue: "Loan todavía está vivo, su salud está muy debilitada. Está deshidratado. Hay una mujer mayor q es culpable. Lo van a encontrar en: 4 horas o 4 días. Durante una madrugada o de día cuando el Sol esté alto. Que así sea con la ayuda de Dios".

Ante sus posteos, la mujer recibió muchos mensajes de burla o descreimiento. Por esa razón, escribió: "La gente es tan ignorante que no entiende que el Tarot es un lenguaje simbólico. Lenguaje. Y simbólico. Busquen esas palabras. Y piensenlas. Símbolos que se interpretan. Jung los estudió. Ojalá sepan quién fue. Es increíble que me cuestionen mi fe, creencias o lo que sea". Y aclaró: "Lo único y que trato es de ayudar. No conocen lo que es ´canalizar´una situación. Simplemente viene solo. Será algo de Dios. Será intuición o sensibilidad. Será que soy así", señaló la tarotista.