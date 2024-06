Quiénes integran el grupo de bomberos de elite que se sumó a la búsqueda de Loan

Se cumple una semana de la desaparición del pequeño Loan Peña, el niño de 5 años que desapareció de su hogar el jueves pasado, en la provincia de Corrientes. Mientras se realiza el rastrillaje con personal de la Policía provincial, se incorporaron en las últimas horas grupos de bomberos de elite, acompañados por perros entrenados, para acentuar los operativos de búsqueda.

En el marco de la investigación, la Unidad Fiscal de Goya ordenó realizar distintas intervenciones con el fin de profundizar la obtención de evidencias que den con el paradero de Loan. Cabe recordar que el rastro del menor se perdió el jueves 13 de junio, cuando salió junto a su tío y otras dos personas a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal.

Este miércoles, continúa la búsqueda con turnos de 12 horas la Policía de Corrientes de grupos especiales, Policía Rural y Ecológicas y de todas las comisarías de la zona; junto a agentes de infantes, la Policía montada, la división Canes, personal del Ejército, de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Salud Pública y Bomberos de la Policía y de los Voluntarios de toda la provincia.

Además, se sumaron brigadas de varias provincias, como efectivos de Salta y Mendoza, junto con dos expertos en búsqueda. En tanto, se conoció en las últimas horas que la provincia de Córdoba envió un grupo de elite de bomberos junto a canes entrenados para ayudar en las tareas en el marco de las incertidumbres que genera el haber hallado una media ensangrentada.

Cinco binomios de bomberos y canes especializados desde Córdoba se incorporaron a la búsqueda del menor en Corrientes. Foto: Gobierno de Córdoba

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se comunicó el martes con su par correntino, el ministro Buenaventura Duarte, a quien le confirmó que una delegación cordobesa de bomberos voluntarios arribará este miércoles a esa provincia para prestar colaboración.

A través de la Secretaría de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil dependiente de ese Ministerio, se instruyó a que una brigada de elite compuesta por bomberos voluntarios cordobeses, se incorporen al rastrillaje.

Se trata de una delegación compuesta por efectivos de los cuarteles de Chazón, Porteña, Las Tapias, Los Hornillos y Las Varillas, quienes participarán del rastrillaje en el Paraje Algarrobal, en la localidad de Nueve de Julio. En concreto, viajaron a Corrientes cinco binomios de bomberos voluntarios acompañados por perros entrenados para distintos tipos de búsqueda.

Los binomios se componen por: Marcelo Gómez y el perro "Athos"; José Pereyra y "Tango"; Leonardo Clavero y "Zasi"; Lola Bejarano y "Nanuk"; Diego Mansilla y "Mateo", junto también a la bombero Janet Primo. Se trata de personal con entrenamiento internacional para ejecutar dispositivos altamente calificados. Loan Peña despareció en medio del monte el jueves 13, cuando iba junto su tío y otras dos personas a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal. Foto: NA

El rastro de la media

Cabe recordar que, durante el rastrillaje, los investigadores hallaron una media con sangre y ahora analizan si pertenece al menor de cinco años.

La prenda fue descubierta por los equipos de búsqueda en un área densamente arbolada y con el trabajo de "Kiara", la perra que

es parte del equipo.

En tanto, la mamá de Loan Peña aseguró que el niño no se fue por sus propios medios. "No se puede haber perdido, alguien se lo habrá llevado", aseguró en las últimas horas. La mujer sostiene que su hijo puede estar perdido en el monte, pero que algo más pasó: "Espero que aparezca mi hijo, alguien se lo llevó. No puede ser, no se puede haber perdido, alguien se lo habrá

llevado". Y agregó: "Creo en cómo están trabajando. Quiero que lo encuentren vivo y sano, eso es lo que pido yo", expresó.

En relación a la detención de su cuñado, señaló: "No hay que confiar más en nadie. Ellos son los responsables porque se

llevaron al nene con ellos". Por último, Maria agregó que "es muy chiquito, tiene solo cinco años y lo dejaron solo".

