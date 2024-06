Arranca el invierno: cómo adquirir vitaminas y mejorar la salud

Este viernes oficialmente arranca la temporada más fría del año: el invierno. Qué comer, en qué formas y temperaturas, cuánto líquido consumir. Mitos y verdades se ponen sobre la mesa, y para despejar dudas y organizar una alimentación saludable, la nutricionista Luisina Capone brindó información fundamental en MDZ Radio 105.5 FM. La especialista adelantó que es fundamental consumir alimentos con vitamina C y D, además de un buen descanso, exposición al sol y la naturaleza, y algunos otros hábitos que hace a una vida mejor.

"Hay que derribar el mito de que en invierno necesitamos consumir más calorías", dijo la doctora. "Quizás nuestros abuelos sí necesitaban consumir más calorías porque ellos no contaban con calefactor o buen abrigo. En cambio nosotros sí tenemos esos medios". En este sentido, explicó que "tenemos que fijarnos en la calidad de alimentación y no tanto en la cantidad. Alimentos sanos que pueden ser huevos, vegetales, frutas, pero cuidando la temperatura. Por ejemplo, la ensalada si está frío, no te eleva tu temperatura corporal. Pero sí los vegetales al horno, el puré, más preparaciones como guisos, o sopas. No comer más calorías, pero sí chequear calidad y temperatura de los alimentos".

Capone comentó que el tema del guiso, la sopa, y ese tipo de alimentos "siempre han estado desestimadas del área nutricional por las calorías y por la calidad nutricional. Estaba muy repletas de grasas y muy calóricas. Sin embargo, si partimos de una carne magra, o le retiramos la grasa, o cuidamos los vegetales que agregamos, puede ser perfectamente una preparación a incorporar. Más zanahoria, más zapallo que tienen vitaminas que hacen muy bien para el otoño y el invierno".

La nutricionista aprovechó y para detallar cómo funciona la vitamina C que "contienen los cítricos. Es una vitamina que está implicada en el sistema inmunológico. Es decir, hace que tus defensas estén más fuertes. Hace muchos años, en los 80 aproximadamente, se sostenía que la vitamina C evitaba el resfrío entonces la gente empezaba en marzo, abril, con un suplemento de vitamina C para evitarlos. Hoy se sabe que eso lo logras con dosis que no están tan buenas consumir, pero si consumir entre 75 a 90 miligramos de vitamina C natural, a través de los alimentos, ayuda a tener un sistema inmunológico más fuerte. Quiere decir que tal vez te enfermas, pero te vas a sanar con más facilidad". En este sentido enumeró algunos alimentos que contienen vitamina C: "Una naranja tiene 50 miligramos, un kiwi tiene 60 miligramos, un tomate tiene 90 miligramos".

Por otro lado, se habla mucho de la vitamina D a través de la exposición al sol. Al respecto, Capone dijo que "cada vez se sostiene más que, si bien es una vitamina, actúa más como una hormona porque tiene tantas funciones que ayuda a que tus huesos estén fuertes, que tus defensas sean óptimas, te ayuda con el funcionamiento neurológico. El 95% de la vitamina se obtiene del sol. Difícil en Argentina en esta época que la exposición solar es menor, sumado a que utilizamos protector solar". Entonces, "deberíamos exponer el cuerpo de 15 a 20 minutos sin protección solar en horario seguros, en brazos y parte de la cara. Si tenemos una recomendación del dermatólogo, que no podemos tener en ningún momento la piel sin protector, allí suplementar". La doctora explicó que, además del sol, la vitamina D podemos encontrarla en algunos alimentos: "Hay un 5% que se obtiene a través de pescados azules (atún, caballa, salmón), o lácteos". "Los valores que nos tienen que llamar la atención, son los que están por debajo de 30 nanogramos. Allí hay que hacer una consulta para mejorar la dosis".

En cuanto a la hidratación durante el frío invierno, Capone explicó que esto se debe a la falta de sensación de sed, más aún en líquidos que dan frío como el agua. "Tenemos que tratar de tomar aunque sea un litro y medio. La mitad puede venir a través de infusión y la mitad a través del agua. O sea, puedo tomar un litro de agua y un litro de infusiones e igual me voy a mantener hidratado. No deshidrata el mate o el café, el tema es que te aporta muchas sustancias estimulantes, entonces no está bueno abusar de las infusiones y no consumir nada de agua".

Luisina Capone brindó algunas recomendaciones fundamentales: "Tener en cuenta que mientras más vivamos rodeados de naturaleza y respetemos nuestro ciclo circadianos, es decir, que descansemos adecuadamente entre 7 y 9 horas, de noche y no de día, que podamos alejarnos de las pantallas después de las 7 de la tarde, que adelantemos la cena y que sea de baja cantidad, que nos acerquemos a la naturaleza, a la exposición de la vitamina D a través del sol, del aire, del movimiento, nos permite fortalecer nuestro sistema inmunológico. Tratemos de volver más a lo natural, a las comidas sin conservantes y respetando nuestro ciclo".

Escuchá la entrevista completa: