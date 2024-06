Dany Martin: "Quería que mis hijas sean mejores personas que yo y se me dio"

Nombro a Dany Martín, es sinónimo del "más romántico de todos". Lo menciono con ese título, pero además es inevitable irme a aquella trastienda de Badía y compañía. Como en las prácticas de la selección; que Messi se la pasa un rato De Paul y De Paul a DI María. Así eran ellos, Roberto Janés, Dany Martín, Daniel Riolobos y Chico Navarro. Y ensayaban un poquito, y un piano ahí, y eran los cuatro, ¿viste? Tremendas voces maravillosas, poder ser testigos de ese ensayo...

Hace pocos días volvió a ganar un Premio Gardel. Por "Toda una vida". Dany Martin, con 63 años de carrera artística, recordó a su compañera de vida con este álbum. Vamos a hablar sobre eso y un poquito sobre el Día del Padre también. Todas hijas mujeres, hoy con nietos, la vida ha pasado y ha dejado mucho testimonio para contar. De un nuevo premio. Un nuevo premio. Me gusta todo. Tantas cosas que uno piensa y sienta en la vida de Dani Martín. Poder cantarle a tus hijas que tengas ese don de poder cantar y cantarle a tus hijas, cuando son chiquititas a lo mejor. Eso es un sueño, que no todo el mundo puede cumplir, cantar de manera afinada. Conversamos con Dany Martin, sobre su vida

Querido Dany Martín, ¿un nuevo premio llega a tu carrera, lo esperabas, estas feliz?

Sí, estoy muy feliz, porque es el premio musical más importante de nuestra tierra, de nuestro país, el primero fue en el 2014, en el 2016, llegó el segundo, y me dije, bueno, ya está, después el tercero fue en el 2021, saliendo de la pandemia y me enteré por la tele. Y cuando estuve ternado para este cuarto, lo pensé, y dije no, me parece que esto ya es medio exagerado. Pero bueno, mi nieta, una de ellas, la mayor, cantó "Te llevo bajo mi piel" en este álbum "Toda una vida". Entonces ella convocó a otras dos muchachitas, a las otras dos nietas más pequeñas, a Martina de 15 y a Juana de 12.

Dany Martin, Daniel Riolobos y Roberto Yanes en "Badía y Compañia"

Cuando llegamos a la entrega de premios, yo fui con mi apoderado y con Gustavo Calabrese, el director musical de mi banda. Y empecé a sentirme un poco incómodo en el sentido de pensar que pasaba sino ganaba la estatuilla, mis nietas creen que yo soy Superman, entonces digo, si pierdo, qué lío con estas chicas. Realmente no la pasé bien hasta que me mencionaron y con gran emoción, por supuesto, subí a recibir el premio. Subió también un directivo del sello grabador, que un sello que tiene una historia de más de 20 años, y que nunca había ganado un Gardel con nadie. Así que para ellos esto también fue motivo de una inmensa alegría. Y cuando llegué a recibirlo, y te dan el micrófono, algunos de los tantos amigos que he tenido en mi vida y que me han adelantado y que ya no puedo abrazarlos, seguramente alguna vez, y en ese preciso instante, uno de ellos me sopló la frase que yo dije, el viento es viejo pero sigue soplando. Qué lindo, qué bien. Pero no es mía la frase, no sé quién me la dictó.

¿No habrá sido Antonio Prieto?

Podría ser mi hermano del alma, claro. Además con Antonio se dio un juego mágico, verdaderamente mágico. Yo tenía 10 años cuando lo veía esperanzado, impactado por su música y su éxito, en el show de Antonio Prieto, Blanco y Negro, Canal 13. Y la vida después me lo puso de manera tal que, bueno, a través de una canción mía, que se llamaba "Dios y el Labrador", con Teresa, con su mujer, iban en el auto, la escucharon, y le impactó tanto esa canción, que le dice a Antonio a Teresa, (yo lo supe tiempo más tarde), "yo lo tengo que conocer". Procuró en Sadaic mi número de teléfono. Imagínate que en esos tiempos, 45 años atrás, nada de celular; y llamó. Yo vivía en casa de mi mamá. Mi mamá, muy santa y muy crédula y muy sana, pensó que era una broma y Antonio le pidió la dirección de ahí y ella se la dio. Y cuando cortó el teléfono le digo, "mamá, ¿quién era?" Mamá me dice, "seguro alguno de tus amigos que se está haciendo el loco... Me dijeron que era Antonio Prieto". Y a la media hora suena el timbre del departamento de mamá, ella mira por el pistillo y vuelve pálida. Y me mira y Antonio Prieto está ahí afuera. Entonces, bueno, ella le abre la puerta, no me lo voy a olvidar en la vida. Abre la puerta, entra y nos encontramos en el living del departamento de mamá y él me mira y me dice, tú y yo tenemos que ser amigos para toda la vida.

Así nació mi hermandad porque esto ya fue mucho más allá de una amistad, una generosa amistad que Dios me regaló y que yo lo tengo presente todos los días. Tal es así que estoy terminando de hacer el álbum que va a salir en agosto, en mediados o fines de agosto y grabé una bellísima canción de Alberto Cortés que escribí hace por lo menos 50 años, dedicada a Antonio Prieto, que se llama "Carta a un Artista".

Dany Martin "Toda una Vida". ¡Mirá el video!

La canción yo, por supuesto, la conocí hace más de 30 años, bellísima. De la mano de Antonio yo conocí a Alberto Cortés cuando yo vivía en México y Antonio también. Vivíamos los dos en Polanco a diez cuadras uno del otro y estábamos todos los santos días juntos. Yo aprendí mucho de él, mucho. Era un artista enorme y un ser humano excepcional.

Dany, llega un nuevo día del Padre, contános que recuerdos tenés de tu padre que te acompañaron toda la vida

Tengo los mejores recuerdos de mi padre, porque cuando yo estaba por nacer, él estaba integrando como vocalista a la Orquesta de Lucio de Mare. En ese momento papá tenía 27 años. y mi madre 23 ambos eran de la provincia de Santa Fe, de Teodelina, donde me bautizaron a mí. Ellos ya se habían venido a Buenos Aires y Lucio, en un gesto de inmensa generosidad, le preguntó a papá dónde estaban viviendo. Y por aquellos tiempos, hacía poco más de tres, cuatro meses, que estaban viviendo en una pensión muy humilde cerca de la Avenida Corrientes, sobre la calle Maipú.

Entonces papá le dice, "mire maestro, estamos viviendo en una pensión, pero solo por el momento, estamos buscando para ver de alquilar y yo juntar para después poder comprar un pequeño departamentito y Lucio tenía un departamento que existe todavía, que yo quise comprarlo dos veces y lamentablemente no me lo vendieron, en la calle Arenales 1844 Sexto C, un departamento de un ambiente y medio. Baño, con bañera, y una kitchenette muy pequeña, muy bien ubicado, Arenales entre Callao y Riobamba.

Y ahí vivimos los primeros dos años de mi vida y en esos dos años papá pudo juntar para comprar un pequeño departamento en, que también existe todavía, Scalabrini Ortiz 1221, tercer piso por escalera. Ahí viví de los dos años hasta los 18. Así que todos los recuerdos que tengo de mi padre son ligados al canto, por un lado, mientras yo vi a papá cantaba, en ese momento, le avisan, por supuesto, que yo acababa de llegar al mundo, eran las 2 de la mañana del 13 de febrero, y después tuve, no por demasiados años, pero sí los necesarios, al mejor representante de todos, que fue mi padre, que además era representante de Hugo del Carril y que había descubierto la carrera de Rubén Juárez

Qué lujo, no hubo un mejor representante

Papá era el representante que todos los artistas soñaban, porque era un representante que había cantado. Que contaba todos los secretos, arriba y abajo del escenario. Era ideal, descubre al "Negro" Juárez, y en realidad a mí me tuvo nada más que 15 años, me siguió representando fuera del país, pero yo después de mucho tiempo comprendí que él acá en el país, no quería representarme más, porque me decía, todo el mundo sabe que soy tu papá, entonces yo no puedo ir y decir, tengo el mejor cantante de Bolero, porque el mejor cantante de Bolero es mi hijo.

Entonces no quedaba muy prolijo, y yo, por supuesto, primero no me gustó, pero después lo comprendí, y bueno, me puso en manos de Hugo Román, Eduardo Álvarez, de otros tremendos representantes de aquella primera época mía, hasta que voy la primera vez, de la mano de tu papá, a México en el año 68. Papá era el representante que todos los artistas soñaban.

Naciste un 13 de febrero, ´por un día no fuiste el regalo de San Valentín

Claro, además el 13 pasó a ser un número que me siguió siempre, a los 13 años, un 13 de noviembre, en Canal 13, gané el concurso "Hoy Nace Una Estrella". Y un mes después, el 13 de diciembre, debuto a las 13 horas, en Radio El Mundo, con la orquesta estable de Radio El Mundo, que eran 40 profesionales y el coro de Fanny Day, al mando de Santos Lipecker. Así que bueno, a partir de ese momento y hasta hoy. Nunca se me hubiera ocurrido estar tantos años. Dios ha sido hasta ahora generoso conmigo.

En cuanto a los valores, ¿qué recordás que te inculcaba y de qué manera?

En una de las primeras gira yo tendría 15 años llegamos a un pueblo, eran giras de 60 días sin regresar a casa, giras enormes por toda la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y parte de La Pampa. Bueno, y llegamos, y recuerdo el ritual de cuando mi padre entraba, Ya estaban los músicos armando y demás, y yo le pregunto, ¿qué tal papá, cómo está de gente?. Claro, en ese club entraban 800 personas, Entonces me dice, "mira, en realidad de gente está más o menos, entran 800, pero han venido 200 nada más, pero te voy a decir una cosa: cantá como siempre, porque estas 200, No tienen la culpa que las otras 600 no hayan venido". Y hasta el día de hoy, que gracias a Dios, me pasa poco, porque donde canto, siempre los lugares están llenos, gracias a Dios. A lo largo de mi carrera, muchísimas veces se me ha dado cantar para la mitad de una sala. Pero eso me quedó tan grabado, Que cantar para 100 que para 50 es lo mismo, hay que salir y hacer, La entrega debe ser igual. Yo creo que eso es lo más importante Que me regaló papá.

Dany, con respecto a este premio, tenés tres hijas mujeres, ahora están tus nietas, Así que esto de ser abuelo, que es ser papá dos veces, ¿Cómo repercute en tu vida emocional? ¿Cómo van a celebrar el domingo? ¿Qué tienen pensado?

Bueno, yo lo voy a celebrar en Telefe, porque voy a cantar en La Peña de Morfi. una manera de, a través de mis canciones hacer un homenaje al Día del Padre.

Cuando yo tenía diecisiete, dieciocho años, fantaseaba con la posibilidad de, de casarme y de tener hijos. Esto se dio, Y tuve tres hijas. Pero mi fantasía no terminaba ahí. Mi fantasía era que esas hijas, Luego iban a casarse, Y que vendrían los nietos. ¿Cuál era mi deseo? Que mis hijas, y mis nietos, sean todos mejores que yo. Y se me dio. Dios ha sido muy generoso conmigo.