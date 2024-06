Siguió un truco viral de TikTok, pero las cosas no terminaron bien y perdió su vuelo

Un incidente inusual ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida, cuando un pasajero fue captado intentando pasar la seguridad con una almohada "falsa" en un intento de evitar pagar por su equipaje. El video del incidente, publicado en TikTok por una usuaria identificada como Natasha Organic, muestra al joven discutiendo con el personal de la aerolínea debido a su equipaje.

Según el relato, el pasajero trató de convencer a los empleados de la aerolínea de que su funda de almohada era real y no un truco viral de TikTok para esconder ropa. Sin embargo, el personal no le creyó. "Está diciendo que era simplemente una funda de almohada y el tipo estaba como, hermano, todos pueden ver que no es una almohada", comentó Natasha.

Pese a los esfuerzos de los empleados por llegar a un acuerdo con el pasajero y evitar que perdiera su vuelo, el pasajero se negó a pagar por el equipaje adicional e insistió en abordar sin autorización. Finalmente, la policía tuvo que intervenir y escoltarlo fuera del área.

El video viral ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios comentaron sobre la ansiedad que sienten ante la posibilidad de que las aerolíneas prohíban las almohadas debido a este tipo de trucos. "El aeropuerto es el único lugar donde me aseguro de ser un ciudadano modelo. ¿La gente no tiene miedo de los delitos graves y de la lista de exclusión aérea?", comentó un usuario. Otro expresó su preocupación diciendo: "Yo si viajo con mi almohada no le meto ropa ni nada y espero no las vayan a cancelar".

Este incidente ocurrió debido a que el hombre siguió un truco viral que se ha popularizado en redes sociales, particularmente en TikTok. El truco consiste en retirar el relleno convencional de una almohada o comprar una funda vacía y llenarla con ropa para evitar pagar por el equipaje adicional en vuelos largos. Muchos usuarios han compartido sus "éxitos" usando este método, afirmando no haber tenido problemas con la seguridad.

Sin embargo, este caso en Orlando demuestra que las aerolíneas y el personal de seguridad están atentos a tales prácticas y que intentar evadir las normas puede resultar en consecuencias serias, incluida la intervención policial y la posible exclusión de vuelos futuros. El video que muestra la situación ya acumula más de 2 millones de vistas.

El video viral del joven que siguió un truco viral de TikTok, pero no salió bien (Video: TikTok/natashaorganic)