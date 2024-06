Estos son los 10 países con más feriados en el mundo: ¿qué puesto ocupa la Argentina?

Se acercan dos fines de semana feriados en junio para Argentina. Algunos se preparan para descansar o hacer alguna escapada, mientras otros suertudos han logrado organizar unas mini vacaciones con la jornada laboral de solo dos días. Una de las dudas que suele surgir cuando está tan cerca un fin de semana largo tiene que ver con cuántos feriados hay en el año.

En el caso de este 2024, según el calendario oficial publicado por el Gobierno, Argentina tiene 19 días no laborables, conformado por los 16 feriados y los 3 días designados con fines turísticos. Este número no pasa desapercibido ya que convierte al país en uno de los que más feriados tiene en el año.

Argentina tiene 19 días feriados este 2024. (Foto: Archivo MDZ).

Cuáles son los países con más feriados en el año y qué lugar ocupa Argentina

En muchos países existen los días no laborables, también conocidos como feriados o festivos. Estos pueden variar según el año y en algunos casos están estrictamente vinculados al calendario y no pueden ser cambiados, es decir, si el feriado es un martes no puede ser movido para el lunes.

En el caso de Argentina, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399

A esto se le suma la posibilidad de que hayan feriados con fines turísticos, como es el caso de Argentina que cuenta con 3 días para generar fines de semana XL.

Si tenemos en cuenta todos estos detalles, el top 10 de los países con más feriados es el siguiente:

Camboya: 27

Irán: 27

Líbano: 22

Sri Lanka: 20

Argentina : 19

: 19 Azerbaiyán: 19

Colombia: 18

Surinam: 18

Hong Kong: 17

Tanzania: 17

Cabe aclarar que este listado se modifica todos los años teniendo en cuenta que algunos días feriados pueden cambiar. Además, esta lista señala los días no laborables a nivel nacional.

Cuáles son los feriados inamovibles

1° de enero (Año Nuevo).

12 y 13 de febrero ( Feriados de Carnaval).

de Carnaval). 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).

29 de marzo (Viernes Santo). Este puede variar según cada año.

2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

1° de mayo (Día del Trabajo).

25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

9 de julio (Día de la Independencia).

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).

25 de diciembre (Navidad).

Cuáles son los feriados trasladables