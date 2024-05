Quién es Isa Catalán, la adolescente riojana que llegó a La Voz de Alemania

La música y el talento pueden trascender fronteras, logrando que artistas con mucho potencial sean escuchados hasta en culturas sumamente diferentes a la de origen. Esto es lo que le pasó a Isabel Catalán, una joven cantante riojana que conquistó al jurado de La Voz de Alemania.

Isabel tiene 15 años recién cumplidos y lleva toda la vida ligada al arte. En las redes sociales, la artista comparte sus covers y versiones de canciones reconocidas, presumiendo su dulce voz acompañada de guitarras eléctricas y/o criollas y, en ocasiones, piano.

En diciembre de 2021, Isabel se mudó desde su provincia natal hacia Alemania con su familia, para visitar a su abuela, “volver a las raíces y aprender el idioma”, según contó en una entrevista para el medio Minuto24. A pesar de extrañar su tierra, costumbres y amigos, la pequeña artista asegura que ya se acostumbró a vivir en Hannover, ciudad perteneciente a la Baja Sajonia.

Isa comparte sus covers cantando y tocando la guitarra en las redes sociales. Foto: Instagram

Como si fuera poco, Isa formó parte de uno de los coros que actuó frente al Papa Francisco en el Vaticano. Desde entonces, no hizo más que crecer y apostar por su música. Comparte videos en TikTok, YouTube e Instagram, donde sus interpretaciones de temas de jazz, baladas, rock y pop reciben miles de “me gustas” y comentarios halagadores. Es más, el mismísimo Andrés Calamaro elogió su versión del hit Flaca.

Mirá el video de la audición a ciegas de Isa

En 2023, una amiga escuchó la voz de Isa y le sugirió inscribirse en el concurso de voz más importante de Alemania: La Voz Kids Germany. Entonces, decidió aceptar la sugerencia e inscribirse. La aceptaron y tuvo que ir atravesando las etapas hasta salir en la televisión nacional, pasando varios castings y entrevistas.

En abril, finalmente, Isa debutó en La Voz Kids Alemania, intepretando “Just The Way You Are” de Diana Krall. Su voz cautivó a los jurados presentes - Álvaro Soler, Michi Smudo, Lena Meyer y Wincent Weiss-, quienes se dieron vuelta de inmediato, asegurando su paso a la siguiente etapa. Isa, luego de cantar y hablar sobre sus raíces, eligió al cantante hispanoalemán como entrenador.

Unas semanas más tarde, Isa volvió a subirse al escenario de La Voz Kids, junto a sus colegas Victoria Knogler y Bella Amore, para cantar en conjunto “I’ll stand by you”.

Tras ello, la joven de 15 años tuvo varias entrevistas en las cuales aseguró que se sentiría orgullosa de tocar en su país, en festivales como La Chaya.