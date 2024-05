Qué es lo que más le preocupa a la gente a la hora de hacer un viaje

A la hora de realizar un viaje es lógico que se tengan sensaciones positivas. Descansar, conocer nuevos lugares, vivir experiencias, descubrir otras costumbres son tópicos que suponen, que quienes lo hacen, están envueltos por un estado de felicidad que nada lo puede opacar.

Sin embargo, muchas personas -si no todas- también llevan sobre sus espaldas distintas preocupaciones. Tal vez no sean conscientes de eso o sí, pero salir de la zona de confort los enfrenta a pequeños o grandes temores que van de la mano del viaje.

Algunos son para tener en cuenta; otros, no tanto y sólo pueden generar un ligero cambio de humor en caso de materializarse.

Lo cierto es que los viajes renuevan el espíritu, las energías y el optimismo. Tal vez por eso, ante tantas crisis sucesivas, los argentinos siempre buscan la forma de subirse a un auto, un micro o avión para viajar y más allá de las circunstancias económicas y aprovechar cada ocasión que se les presenta.

En qué pensamos cuando viajamos

En ese marco, el portal de servicios turísticos Booking.com indagó acerca de qué cosas les preocupan cuando comienzan a preparar la valija.

El sondeo se realizó a personas mayores de edad que, en los últimos doce meses, por placer o por trabajo, hayan viajado. El universo de la muestra abarcó a 32.000 viajeros de 32 países y se contrastó con los resultados del 2023.

Ante una serie de preguntas con respuestas múltiples, la preocupación más significativa fue sentirse inseguro, que contó con 33% de las adhesiones (29% en 2023). En segundo término, con 30% (35% en 2023), fue sufrir algún robo. Le siguieron gastar de más, con 28%, (20% en 2023) y enfermarse, con 29% (25% en 2023)

Entre las preocupaciones menos importantes se ubicaron perderse las mejores experiencias por no estudiar el destino (12%), no encontrar en el lugar sus preferencias gastronómicas (7%) y no entender el idioma (7%).

“Un viaje siempre puede ser un desafío y es bueno prepararse y estudiar el destino. Es bueno conocer algunos detalles del lugar más allá de los imponderables que se puedan presentar y que en cierta forma son los generadores de nuevas experiencias”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente General de Booking.com para Argentina, Uruguay y Paraguay.