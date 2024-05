"Dota no para": la interna de la UTA y el desafío a la CGT

Desde hace tiempo que el mundo del transporte público se transformó en una "zona militarizada", con tres bandos que parecen no encontrar un camino, que forjan alianzas poco duraderas y vuelven a la batalla sin ninguna solución clara. Cámaras empresarias, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y Dota parecen haber entrado en una pesadilla orwelliana de guerra permanente y el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) parece que será escenario de un nuevo combate.

"Dota no para", repiten los choferes de la empresa cuando se les consulta por alguna noticia que informa una medida de fuerza llamada por la UTA. Ante cada paro, en las zonas neurálgicas del transporte se repite una pintada: "Vote Lista Azul". Esta es una agrupación liderada por Miguel Bustinduy que lucha por la representación gremial y mantiene un vínculo estrecho con la empresa Dota que administra más de 50 líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El conflicto no es solo entre las dos agrupaciones no se ciñe solo a la cuestión sindical, sino que también es un enfrentamiento abierto entre las distintas empresas. Las cámaras empresarias que administran las líneas de colectivo en el AMBA se mantienen en la vereda de enfrente de Dota acusándola de tener "aires monopolizadores" del servicio y sostienen que esta empresa representa "el 25% del problema" en el conflicto generalizado que hay en el transporte público de la región metropolitana.

La empresa en cuestión, ahora, desafió la convocatoria por parte de la CGT a un paro general con un llamado contundente a mantener las tareas: "La actividad del servicio público de transporte terrestre se encuentra declarada por parte del Estado nacional como actividad de 'importancia trascendental', encontrándonos obligados a cumplir con un 50% de los servicios". Este comunicado lo realizaron fundamentados en el artículo 97 del DNU 70/23, el cual establece "En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al cincuenta por ciento".

Desde la UTA, por su parte, remarcaron que son "un gremio confederado y que, por consiguiente, va a adherir a la medida de fuerza decretada por la CGT". Esto significa que las líneas de colectivo con empleados que integran a la facción de la UTA comandada por Roberto Sánchez si irán al paro. Esta radicalización de posturas es propia de la interna que existe entre los distintos bandos del sector sindical del transporte público, lo que obliga a las dos agrupaciones a ir a fondo con sus exigencias.

Manifestación de la CGT durante el Día del Trabajador, donde se ratificó el paro general. Foto: Gonzalo Barrera/MDZ.

Las cámaras empresarias, por su parte, se mantienen enfrentadas por Dota y la catalogan de ser funcional al Gobierno en la discusión por el financiamiento subsidiado. Además marcan que es un grupo que va comprando las empresas que quiebran con la estructura de costos vigente, la cual no sufrió modificaciones desde 2021, aprovechándose de contar con una estructura propia, beneficiada principalmente por contar con una carrocera propia.

Por otro lado, en el comunicado de Dota remarcaron cual será el procedimiento en el caso de los trabajadores que no se presenten a trabajar durante el 9 de mayo: "No existiendo mora alguna de parte de la empresa, ni obligación pendiente de su parte para con sus trabajadores, el día no trabajado será descontado y no abonado como parte de sus salarios, así como que en el supuesto de que no adecuaran la modalidad de la medida a la posibilidad de poder cumplir con los mencionados servicios mínimos se les iniciará el correspondiente sumario. Los invitamos, por lo tanto a adecuar su procede de modo de no perjudicar innecesariamente al público usuario".

Una Ciudad de Buenos Aires casi desierta durante el último paro de colectivos. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Las líneas que se encuentran bajo administración de Dota son: 6; 7; 8; 9; 20; 21; 23; 24; 25; 28; 31; 44; 50; 51; 56; 57; 60; 74; 76; 79; 84; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 115; 117; 130; 134; 135; 146; 150; 161; 164; 168; 177; 188; 263A; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 421; 429; 435; 503 de San Vicente; 524 de Almirante Brown; 520 y 523 de Lanús y 570 de Avellaneda, además de la empresa Yitos de Lomas de Zamora.

La UTA, en cambio, emitió un comunicado en el que convocó a adherirse al paro "en consecuencia de las medidas del Gobierno nacional en contra del pueblo trabajador y abiertamente orientadas a vulnerar los derechos individuales básicos". Por lo tanto, las líneas de colectivo que forman parte de las fuerzas de la UTA en el conflicto no trabajaran este jueves 9 de mayo durante el paro general, mientras que las aglomeradas en el grupo Dota, por el momento, operarán por lo menos al 50% de su capacidad.