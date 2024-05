Paro de la CGT: uno por uno, qué servicios se interrumpirán durante el jueves 9 de mayo

Mientras la Ley Bases entra al recinto de los senadores, la CGT impulsa para el jueves 9 de mayo el paro nacional en su rechazo, al que se le unirán las dos CTA y la UTA. En enero ya hubo una movilización que no tuvo tanta convocatoria como lo esperado. Sin embargo, en esta nueva oportunidad esperan que todo el arco sindical se sume y, en consecuencia, varios servicios se verán interrumpidos ese día.

“Informamos que como consecuencia de las medidas del Gobierno Nacional tomadas directamente en contra el Pueblo trabajador, y abiertamente orientadas a vulnerar derechos individuales básicos, La Unión Tranviarios Automotor se suma al reclamo de toda la sociedad, y adhiere a la medida dispuesta por la CGT para el próximo 9 de mayo”, dice un comunicado del gremio de transportistas difundido el lunes por la noche.

Qué servicios se suspenden el jueves de paro

Transporte

La agrupación liderada por Roberto Fernández anticipó que los colectivos no funcionarán en todo el día, desde las 0 horas del jueves hasta esa medianoche. Tampoco lo harán los trenes, aeropuertos, el subte, y los servicios: de camiones, marítimos, terrestres, portuarios ni ferroviarionis.

De hecho, la misma Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmó esto al tiempo en que cuestionó la “Ley Bases y al DNU del Gobierno", por "no representan ningún beneficio para las mayorías, para los que menos tienen, ni para los trabajadores que volverían pagar ganancias cuando 120 mil millonarios dejarían de pagar bienes personales”.

Salud

Héctor Daer, secretario general del sindicato de Sanidad, ratificó que Salud adherirá a esta medida de fuerza, tanto en el ámbito privado como público. “Este paro nacional va a ser un parazo, todos los sindicatos que integran la CGT adhieren a la medida de fuerza”, remarcó. Solo se mantiene el servicio de emergencias en estos casos, como es habitual en las medidas de fuerza gremiales.

Educación

Dentro de lo que es el sector educativo, la CTERA insistió en que se unirá al paro del jueves. Por lo tanto, esta paralización llegará a todas las escuelas públicas del país. De la mano de esto, los estatales de ATE y UPCN también se plegaron a dicha acción gremial.

Bancos

La Asociación Bancaria no fue la excepción, y en los últimos días se unió a esta paralización de las actividades. Por ese motivo no habrá atención en ninguna entidad financiera de todo el país. Sergio Palazzo, líder del gremio, indicó: “La política económica llevada a cabo por el Gobierno Nacional no para de perjudicar a los trabajadores y al pueblo en su conjunto, mientras favorece descaradamente a grandes empresarios, grupos económicos y al poder real, la Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza dispuesta por la Confederación General del Trabajo”.

Todos los bancos del país adhieren al paro del jueves 7 de mayo.

Principalmente apuntó contra la reforma laboral que planteó Javier Milei y que se está tratando en el Congreso. La calificó de "regresiva", cuyo objetivo es "quitar derechos a los trabajadores" en medio de la pérdida de poder adquisitivo que se sufre, al reinstalar el impuesto a las ganancias y plantear "una reforma previsional que castiga a los jubilados". También habló del avance de privatizaciones o desapariciones de organismos públicos.

Comercios

El titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, difundió un comunicado donde establece: “Alineados a los reclamos y demandas del Movimiento Obrero, los trabajadores/as mercantiles hemos decidido parar en defensa de las fuentes de trabajo, de la industria nacional y en defensa del sistema previsional argentino. En ese sentido, quisiera remarcar que las filiales hermanas han decidido parar en resguardo del importante rol que ocupa la FAECYS en la vida y en el porvenir de nuestra querida FAECYS”.