Fueron al supermercado a comprar un queso y terminaron pagando 2 millones de pesos

Una pareja de jóvenes se ha vuelto viral en las redes sociales tras revelar cuánto dinero gastaron en una compra inesperada en el supermercado. Ariana, a través de su cuenta de TikTok @arianaborgeaud2, compartió con sus seguidores la sorprendente cifra que pagaron ella y su novio cuando habían ido al supermercado con el objetivo inicial de comprar un queso cheddar.

"Fuimos con mi novio a un Jumbo gigante en busca de un cheddar Milkaut y gastamos dos millones de pesos", comentó Ariana en el video. Sin embargo, la pareja no logró encontrar el queso que buscaban y terminaron comprando una gran variedad de productos que fueron sumando a la cuenta.

En el video de TikTok, se puede ver cómo la pareja comienza su compra con varios jabones y productos de higiene. A medida que avanzan por los pasillos, agregan embutidos, postres y diversos cortes de carne. La lista de compras sigue creciendo con cajas de pizzas congeladas, frutas, verduras y pastas. Además, incluyeron papel higiénico, dulce de leche, snacks y muchas golosinas, destacando especialmente un chocolate Block gigante.

La compra en el supermercado no se detuvo ahí. También agregaron leches, barritas dietéticas, galletitas, helados y varias botellas de vino Rutini, además de otras bebidas alcohólicas costosas como el Blue Label de Johnnie Walker. La impresionante compra de dos millones de pesos atrajo la atención de muchos usuarios, haciendo que el video supere las 700.000 reproducciones y los 50.000 'me gusta'.

Los usuarios de TikTok no tardaron en dejar sus comentarios, muchos de ellos sorprendidos por el alto costo de la compra. "¿Dos millones por eso? En Brasil todo eso no sale más de 500.000-600.000 pesos", escribió un usuario. Otro añadió: "2000 dólares y no compró nada casi".

El video viral de la pareja que gastó 2 millones de pesos en el supermercado (Video: TikTok/arianaborgeaud2)