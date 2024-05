Comenzaron a depositar los vouchers educativos: de cuánto es el pago promedio en Mendoza

A comienzos de marzo, el Gobierno nacional informó una medida de la que ya se venía hablando en la campaña electoral: la de otorgar vouchers educativos en el sector privado. Si bien no es la idea principal del Gobierno la que se aplicó en esta instancia, muchos padres hicieron lo posible para inscribir a sus hijos en el beneficio. El mismo se dirige a aquellos alumnos que asistan a escuelas de gestión privada mixta, que reciban al menos el 75% de aporte estatal.

En la provincia de Mendoza la inscripción a los vouchers educativos fue altísima. De hecho la provincia quedó entre las cuatro que más lo solicitaron. Oficialmente, entre este martes y este jueves, los padres de los colegios privados de Mendoza comenzaron a percibir la primera cuota del beneficio para afrontar el valor mensual del colegio privado.

En concreto, según explicó la DGE a MDZ, Nación otorgó 40.842 vouchers en la provincia de Mendoza y es por eso que es una de las jurisdicciones con más inscriptos detrás de provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba, según el último informe que brindó la Secretaría de Educación. El pago promedio es de $11.513. Sobre esto último, se entiende que se han tenido en cuenta las cuotas de los colegios al momento de la inscripción y no se ha analizado el último aumento de las mismas.

En Mendoza las cuotas de los colegios privados, desde mayo, tienen un valor que va desde los $26.000 para colegios con el 100% del aporte estatal y con un techo de $52.000 para los colegios que reciben un 30% de los aportes del Estado en Educación Primaria.

El valor de las cuotas de colegios privados en Mendoza.

En Secundaria el piso subió en mayo a $32.407 para las escuelas que reciben 100% de aporte estatal y los que reciben un 70% de aporte tienen una cuota que supera los $40.000 según la escala de valores de la DGE. Por ende, los $11.000 de voucher que recibieron en promedio algunas familias mendocinas llegará a cubrir menos de la mitad, según el caso. El beneficio está orientado a escuelas que perciben una ayuda estatal del 75% al 100%, pero ya hay pedidos para ampliarlo.

Distintos padres que fueron consultados por MDZ Online manifestaron que el cobro del voucher "ha venido demorado" y que en algunos casos han inscripto a sus dos hijos/as pero solamente han recibido el cobro de una sola. "Yo recibí $27.000 de voucher, pero solamente por una de mis 3 hijas, no te detallan de quién te pagan el voucher. No alcanza para cubrir entera una cuota, pero si ayuda un montón", comentó Ariadna, madre de tres niñas a este medio.

El mensaje que le llegó a los padres.

La notificación del pago llegó vía mail a aquellos padres que inscribieron a sus hijos en la primera tanda de la inscripción. Una vez recibido ese mail por parte del Ministerio de Capital Humano se procede a ingresar con el mismo usuario y contraseña de inscripción. Allí se detalla, como se puede ver en la imagen que durante junio y julio se percibirá la segunda y tercera cuota del voucher.

Según indicó el Gobierno nacional en las últimas declaraciones oficiales, no se hará una segunda edición del sistema de beneficios al menos durante el 2024. Habrá que esperar a ver si para las siguientes cuotas se terminan solucionando los inconvenientes expresados por los distintos padres de Mendoza y otras provincias que aseguran que no han percibido los valores que esperaban o directamente no quedaron dentro del beneficio por algún error del sistema.

Durante los últimos días, los colegios privados de Buenos Aires junto con otras provincias le enviaron una carta a la Secretaría de Educación de la Nación en la que exigieron que se extienda el beneficio de los vouchers a colegios que reciban más aportes que van del 30% al 75%, es decir, aquellos colegios que no se vieron beneficiados con la medida. En Mendoza confirmaron a MDZ que avalan el pedido de la Junta Nacional de la Educación Privada al Gobierno nacional y trabajan para ver qué respuesta otorgarán desde la cartera de Educación para ampliar el universo de los vouchers.