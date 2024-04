Ya está abierta la inscripción para los vouchers educativos: cómo acceder

Ya entró en vigencia el sistema de vouchers educativos que lanzó la Secretaría de Educación a través del Ministerio de Capital Humano. Se trata de una ayuda económica, a la cual se puede acceder haciendo clic aquí, destinada a aquellas familias que no puedan cubrir la cuota de los colegios privados que tienen aporte estatal. Para acceder a este modelo de financiamiento hay que cumplir con una serie de requisitos.

Estos "vouchers", que en realidad no son más que subsidios a la oferta, se dirigen a aquellos que asistan a escuelas de gestión privada mixta, que reciban al menos el 75% de aporte estatal. La Resolución 61/2024 explica que es "una prestación temporaria", la cual alcanzaría a unos 2 millones de estudiantes de más de 6.000 colegios en todo el país.

De cuánto son los vouchers educativos

Quienes deseen obtener este beneficio, que se encuentra en la página de la ANSES, tendrán tiempo de anotarse desde este miércoles 3 hasta el martes 30 de abril, y recaerá en menos del 20% de las escuelas del país. El monto que recibirá cada familia en concepto de "voucher" educativo se establecerá por cada hijo en edad escolar, que va desde el jardín de infantes hasta las escuela secundaria. Además, tendrá un tope de $27.198 por cabeza.

Se les otorgará la suma equivalente al 50% de la cuota programática de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. Es decir, de la jornada curricular y la extracurricular, la primera es la simple y por lo tanto la que recibirá una cobertura del 50%.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano.

Se trata de un modelo de financiamiento que apunta a la clase media y media baja. Si bien algunos gremios, como SADOP, expresaron su negativa ante esta medida, expertos no la vieron con malos ojos y, por el contrario, no les parece errado si lo que se busca es que los alumnos no tengan que cambiar de escuela, perder la continuidad pedagógica y alejarse de su grupo de pertenencia y entorno de aprendizaje por no poder costear sus estudios.

Quiénes pueden acceder a los vouchers

La inscripción debe ser realizada solo por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad inclusive: madre, padre o tutor. Para acceder a este modelo de financiamiento, hay que cumplir con una serie de requisitos:

La escuela debe recibir mínimo el 75% de aporte estatal.

La cuota no debe superar los $54.396.

Los estudiantes deben tener hasta 18 años o menos.

El ingreso familiar no debe superar el equivalente a siete salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), es decir, $1.419.600. Para más información, hacer clic aquí.

Inscripción al vouchers educativo

Para cumplir con los requisitos, se debe de responder la encuesta que se solicita al momento de la inscripción y completar el formulario en la plataforma del programa. De hacerlo y olvidar la contraseña, está la posibilidad de recuperar la clave en la opción “Olvidé mi contraseña”.

Se les pedirán datos personales, el número de un CBU, nombre y dirección del colegio, entre otros. Luego habrá que verificar que la información proporcionada al Ministerio de Capital Humano sea correcta y enviar los datos dentro del plazo estipulado. A su vez, quienes necesiten consultar los datos de un grupo familiar hacer clic aquí y colocar la clave de seguridad social.

Una vez realizada la inscripción, recibida la validación por parte de la institución educativa y confirmada la adjudicación, el pago estará a cargo de la ANSES. Por este motivo, es importante tener actualizado el CBU correspondiente en Mi Anses. El dinero se transferirá mediante acreditación a esa clave bancaria.