Fue a usar el lavarropas pero lo que encontró adentro se hizo viral en TikTok

Una mujer ha causado sensación en las redes sociales al compartir un video en el que muestra el sorprendente hallazgo que hizo dentro de su lavarropas. Se trata de Gisele, conocida en TikTok como @giselablanco15, compartió el insólito momento con sus seguidores, acumulando una gran cantidad de comentarios y 'me gusta'.

El video, que rápidamente se volvió viral, documenta cómo Gisele se preparaba para poner la ropa a lavar cuando notó algo extraño. “Martín, mirá si pongo el lavarropas, con razón estaba todo tirado”, exclamó, visiblemente confundida.

Lo que Gisele nunca se esperó fue encontrar a su pequeño perro escondido entre las prendas. Al ser tan diminuto, el perrito logró camuflarse perfectamente, pasando desapercibido a simple vista. “¿Quién está adentro? jajaja”, dijo Gisele mientras reía y filmaba la escena.

En el video, Gisele escribió un texto que decía “Casi mato al perro”, destacando la gravedad del posible accidente. Finalmente, al retirar toda la ropa, el hocico del perrito se asomó por la puerta del lavarropas, para alivio y sorpresa de todos.

La publicación en TikTok de Gisele no tardó en volverse viral, superando las 3.000.000 de reproducciones y obteniendo más de 300.000 'me gusta'. Los comentarios no se hicieron esperar, con muchos usuarios compartiendo experiencias similares y mostrando su sorpresa y alivio.

“A mi vecina le pasó con el gato ¿Podés creer que se salvó? Hizo el lavado completo, no pregunten cómo”, escribió una usuaria de TikTok, reflejando lo común que pueden ser estos descuidos. Otro usuario comentó: “Nosotros antes de poner inicio contamos que estén todos los perros y gatos jaja”, enfatizando la importancia de verificar la presencia de las mascotas antes de usar el electrodoméstico.

El video viral de lo que encontró en el lavarropa (Video: TikTok/giselablanco15)