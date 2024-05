¿Argentina se queda sin plomeros?

El chiste acerca de que cuando en 20 años necesites un plomero solo encontrarás influencers y creadores de contenidos puede ser realidad.

¿Argentina se puede quedar sin plomeros? Es una pregunta que puede sonar un poco alarmante, pero forma parte de la encuesta que realizó Amanco Wavin, la empresa de construcción e infraestructura de Orbia, entre más de 200 profesionales de todo el país.

El trabajó reflejó que prácticamente no existen plomeros entre los 18 y 25 años. Es ahí cuando parece que el chiste de que cuando en 20 años necesites un plomero, solo encontrarás influencers y creadores de contenidos puede ser realidad.

La mayoría los encontramos entre los 46 y 55 (41%), entre los 36 y 45 (24,7%) y entre los 26 y 35 (13,4%), y es claramente una profesión netamente masculina ya que el 97,8% son hombres.

“Según los datos del estudio, y como empresa del rubro de la construcción, creemos que hay que fomentar la plomería entre los jóvenes como salida laboral y también entre las mujeres buscando una mayor diversidad en el sector, pero también pensando en el futuro y atendiendo a sus necesidades”, destacó Víctor Guajardo, gerente General de Amanco Wavin Argentina.

¿Los tutoriales de YouTube y Tik-Tok son enemigos del trabajo de los plomeros?

¿Qué hacemos cuando en casa se rompe algo? Buscamos en YouTube y Tik-tok como lo podemos solucionar. Claramente no siempre funciona y debe ser por eso que la mayoría de los plomeros no consideran que los famosos tutoriales le quiten trabajo, según opinó el 65,8%. Sin embargo, un porcentaje no menor (34,2%) considera que esos videos sí son una amenaza para su trabajo.

Situación económica y vocación

En el marco de un contexto económico complejo que atraviesa el país, la mayoría se siente perjudicada (casi el 60%), un 30% sostiene que no ha sido afectado, en tanto un poco más del 10% se siente beneficiado. Un poco más del 70% considera que su trabajo está bien pago, un 16% sostiene lo contrario mientras que un 13% no lo tiene muy en claro.

Foto: Shuterstock

Al momento de hablar de la vocación un 84,4% eligió el trabajo como vocación, mientras que sólo un 15,6% lo hizo por necesidad.

¿En qué época del año se genera mayor trabajo? ¿Y qué tipo es el más frecuente?

El invierno es el momento del año con mayor demanda laboral. Le siguen la primavera y otoño y verano prácticamente iguales en cuanto a porcentajes relevados.

Si bien la mayoría de la gente cree que el principal trabajo de un plomero es arreglar canillas, cambiar cueritos o destapar cañerías, la investigación demuestra que no es así. Lo más común en el trabajo diario son las instalaciones de cañerías en viviendas o edificios nuevos, seguido de la renovación de las mismas, reparación de pérdidas y fugas y por último las destapaciones.

Los lugares en donde trabajan con más frecuencia son las casas (95%), seguidos de los departamentos (66%), countries (25%) y finalmente las oficinas (15%).

Capacitaciones

A pesar de que un 60% admite realizar capacitaciones de forma frecuente, este es un tema que representa un desafío para el sector y para la sociedad. “En la actualidad, nos encontramos con el desafío de no contar con una matrícula en plomería en el país, como sí ocurre en el caso de los gasistas. La carencia de profesionales debidamente cualificados no solo afecta la disponibilidad de servicios de plomería confiables, sino que también resalta la necesidad de medidas proactivas en la promoción de la formación y la regulación efectiva”, concluyó Guajardo.