Quién es Leda Bergonzi, la sanadora que llega a Santos Lugares y que genera revuelo

La sanadora rosarina Leda Bergonzi llegará este mediodía a Buenos Aires donde brindará una de sus ya conocidas "misas sanadoras", que congregan a multitudes cada semana en su ciudad natal.

A la mujer, de 44 años, se le atribuyen dones de sanación y por primera vez realizará uno de sus encuentros en la localidad de Santos Lugares, en la provincia de Buenos Aires, este sábado a las 12 en Avenida La Plata 3757, donde se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

Desde que se conoció su presencia en la localidad bonaerense, se generó una gran expectativa, al punto tal que desde el martes pasado hay gente que acampa en las afueras del santuario para poder asistir a su "misa sanadora". Cientos de personas aguardan su lugar para verla, apostadas en reposeras o carpas, y resistiendo a las bajas temperaturas.

La mujer se encuentra al frente del grupo espiritual Soplo de Dios Viviente y es conocida en Rosario desde hace varios años. Sin embargo, su popularidad creció en los últimos años, recibiendo a personas que vienen desde países limítrofes, luego de que se conociera que entre sus seguidores se encuentra la familia de Lionel Messi. También las periodistas Marcela Tauro y Belén Ludueña, relataron sus experiencias con los encuentros que realiza Leda Bergonzi en Rosario.

Celia Ciccittini, mamá de Messi y Leda Bergonzi, la sanadora que se presenta este sábado en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Santos Lugares. Foto: Cadena Oh! Santa Fe

Sin turno y por orden de llegada

En septiembre pasado, Ludueña contó en el programa "Poco correctos" la experiencia que vivió al conocer a la mujer, a la que también llaman "la mujer de los milagros". La periodista viajó a Rosario para hacer un informe para el programa de El Trece, y volvió muy movilizada.

El motivo del informe era que se había conocido que la madre y el hermano de Lionel Messi, el astro del fútbol argentino, visitaron en Rosario a la mística. En la ex Rural de Rosario, Celia Ciccittini y Matías Messi, acompañados de otros familiares del campeón mundial, participaron del encuentro que congregó a miles de personas.

Leda Bergonzi tiene cinco hijos, una nieta, y lleva una vida normal. Cada martes realiza encuentros en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario. Foto: IG @ledabergonzi.ok

Leda Bergonzi tiene cinco hijos, una nieta, y lleva una vida normal. Cada martes lo dedica a “darle fe a muchísima gente que se acerca” en el predio ferial Parque Independencia, ex Sociedad Rural, en Boulevard Oroño 2493 de Rosario. Como en todos sus encuentros, no otorga "turnos" sino que atiende a la gente "por orden de llegada".

“Es impresionante el poder de convocatoria. Hace ocho años que sintió este llamado de Dios y sana gente en parroquias", explicó Ludueña en esa oportunidad. Y reveló: "A mí me puso la mano en mi frente y yo me desmayé, me desplomé".

Por su parte, la periodista Marcela Tauro, también contó su experiencia con la sanadora en Rosario. “A mí me tocó el pecho. Me tiró, lloré un montón”, expresó la panelista en la emisión del miércoles de El Club del Moro (La 100). “Ella baja al espíritu santo, sentí mucho calor”, añadió.

Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, es una de las personas que ha asistido a una misa sanadora de Leda. “La gente desea verla a ella, se emocionan cuando la ven, la besan y la abrazan”, describió Tauro.

Además, comentó en el programa radial de Santiago del Moro que, durante la reunión, la mujer llevó a cabo "varios exorcismos". “La vi arriba de una persona que tenía el diablo adentro y le pegaba a ella”, señaló. “Empiezan a hablar como un demonio y escuchas cómo se les transforma la voz”, precisó la periodista.