La experiencia mística de Belén Ludueña con una sanadora: "Me desvanecí"

El lunes 18 de septiembre, Belén Ludueña contó en Poco correctos la experiencia que vivió en Rosario al conocer a Leda Bergonzi, una mujer que aseguran que tiene poderes sanadores. La periodista había viajado para hacer un informe para el programa de El Trece, lo que no se esperaba era que volvería muy movilizada con lo que se encontró y sintió.

A Leda le dicen “la mujer de los milagros” y Belén Ludueña puede dar fe de ello. Con emoción, Ludueña se abrió con sus compañeros al recapitular la visita. "Volví muy conmovida por lo que viví. Volví distinta. Fuimos porque veíamos que había mucha gente, a Leda le dicen 'la sacerdotista'”, dijo.

Belén explicó que Leda tiene 44 años, tiene cinco hijos, una nieta, y lleva una vida normal, por fuera de que cada martes lo dedica a “darle fe a muchísima gente que se acerca”. “Es impresionante el poder de convocatoria de Leda. Hace ocho años que sintió este llamado de Dios y sana gente en parroquias", explicó.

Con lágrimas en los ojos, la profesional describió la escena de la que fue parte junto al equipo de productores. "Al final van pasando en hileras y ella va eligiendo qué hacer. A uno de nuestros productores le habló al oído, a otra persona le cantó, a mí me puso la mano en mi frente y yo me desmayé, me desplomé", reveló.

Belén Ludueña quedó conmovida con lo que vivió en Rosario con la mujer sanadora. Captura TV.

"Cada persona tiene una historia y uno a veces no es consciente de la realidad que vive hasta que se encuentra con esto. Mucha gente con enfermedades, con patologías, una mujer que decía quiero que a mi mamá se le abra el corazón, que se tiernice el corazón de mi mamá, una mujer que estaba pidiendo que la mamá la quiera", relató.

Muy conmovida, Belén señaló que todo lo que vivieron en Rosario fue muy fuerte. Para ella, fue absolutamente desestructurante lo que le pasó en el cuerpo ante el poder de Leda: “Me desvanecí, se acercó, me puso su mano en la frente y me agarró un colaborador. Estuve un rato tirada en el piso, y aparece gente que colabora con ella, te levantan, pero son muchas las personas que caen".

Leda Bergonzi, la mujer que convoca multitudes en Rosario.

Una experiencia transformadora e inexplicable

Y concluyó: "Yo volví distinta, pero no me quiero detener en eso porque, de verdad, fui sin saber por qué tenía que estar ahí y entendí el porqué. Hay algo raro, no sé cómo explicarlo chicos, algo lindo, volvimos todos con una paz y una tranquilidad increíbles".

Luego, la profesional compartió en su cuenta de Instagram retazos de lo vivido y dio indicaciones para quien necesite visitar a Leda. “Para los que me preguntan, Leda está todos los martes en Rosario, en el predio ferial Parque Independencia, ex Sociedad Rural. Boulevard Oroño 2493. Sin turno, por orden de llegada”, detalló Belén.