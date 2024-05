Vouchers educativos: cuántos inscriptos hubo y cuándo se comenzarán a cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informará el próximo lunes 20 de mayo cuál será el primer cronograma de pago del programa "Vouchers Educativos". El mismo corresponde a las familias que se hayan inscripto entre el 3 y el 18 de abril para solicitar la ayuda económica que brindará el Gobierno nacional a estudiantes de hasta 18 años, que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada en todos los niveles (inicial, primario y secundario) con al menos 75 % de aporte estatal.

Se trata del pago a la primera tanda de inscriptos, cuyas familias recibirán en sus cuentas bancarias según el CBU actualizado en el portal de la Anses el pago del 50% del valor del arancel de jornada simple del colegio con un tope de hasta $27.198 por hijo inscripto.

El resultado de la postulación será publicado en la plataforma del programa Vouchers educativos. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, las familias que se inscribieron del 19 de abril al 2 de mayo y hayan obtenido la validación por las instituciones educativas entre el 19 de abril y el 10 mayo, recibirán el primer y el segundo desembolso en el próximo mes de junio.

Es de destacar que el resultado de la postulación será publicado en la plataforma del programa www.voucherseducativos.educacion.gob.ar. Para conocer la evaluación de la inscripción, habrá que hay que recurrir desde el lunes 20 a la página web oficial del organismo con usuario y contraseña, y dirigirse a la solapa "Estado de tu solicitud".

Cuántos inscriptos tuvo el programa

Según informó en las últimas horas el Ministerio de Capital Humano, un total de 1.082.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país ya fueron habilitados a recibir el beneficio económico en el marco del programa “Vouchers Educativos”, cuyas inscripciones cerraron el viernes pasado.

Hasta el 10 de mayo, unos 802.000 padres o tutores habían realizado la solicitud y habían sido aceptados.

El jefe de gabinete Nicolás Posse señaló el miércoles pasado que el Gobierno no prevé una segunda etapa del programa de los vouchers educativos más allá de los tres meses previstos (mayo, junio y julio). Foto: NA

Cabe recordar que el programa está dirigido a familias con ingresos menores a siete veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que tengan hijos en escuelas de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención del 75%.

Los vouchers educativos tendrán una duración de tres meses. Serán ejecutados a partir de mayo hasta el mes de julio.

En el marco de la primera exposición pública que realizó el miércoles pasado el Jefe de Gabinete Nicolás Posse en el Senado de la Nación, se supo que el Gobierno no prevé una segunda etapa de este programa; es decir, no continuará más allá de los tres meses mencionados: “De momento no se tiene previsto realizar una segunda fase”, afirmó en esa ocasión el funcionario nacional.