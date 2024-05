Tour de compras: cómo es la modalidad que cada vez crece más y cuánto cuesta viajar a Chile

Durante la semana, las demoras para cruzar a Chile son de entre una y dos horas. Hacia el fin de semana las horas de demora crecen y hay mendocinos que pueden estar esperando en Los Libertadores más de tres o cuatro horas. Esto se explica con un fenómeno que hace exactamente un año se dio a la inversa. Desde hace más de un mes, los argentinos cruzan casi a diario al vecino país por el Paso Cristo Redentor para hacer compras más baratas y también para adquirir productos para luego revender.

En concreto, son entre 8.000 y 10.000 las personas que cruzan desde Chile a Argentina de un lunes a un viernes en promedio, un número sorprendente que no contabiliza lo sucedido durante los fines de semana. Si bien muchos cruzan de forma particular, en sus vehículos y con distintos fines, hay otros que lo hacen en micros específicos que realizan los famosos tours de compras. Este fenómeno no es desconocido para los mendocinos ya que en 2023, los chilenos hacían exactamente lo mismo para venir a comprar mercadería en gran cantidad por el beneficio cambiario.

Así llenaban sus vehículos de mercadería los chilenos durante el 2023.

Ahora ese fenómeno se da a la inversa, aunque con algunas diferencias: el argentino que cruza en los tours de compras busca productos que en Argentina son extremadamente caros como computadoras, teléfonos y ropa. En cambio, como se mencionó anteriormente, los chilenos cruzaban en busca de productos de primera necesidad, algunos para consumo propio y otros llegaron a hacerlo para revender en el vecino país.

En cuanto a los tours de compras que salen de Mendoza con destino a Chile, se ofrecen distintas modalidades. Hay agencias que largan viajes durante la semana y otras que simplemente aglutinan a sus pasajeros interesados los días viernes o sábado. Los precios oscilan entre los $35.000 y los $40.000 e incluyen el viaje hasta Santiago, con visita a los outlet de Quilicura. El principal lugar de promoción de los viajes es a través de los grupos de Facebook y MarketPlace.

Así ofrecen las agencias sus servicios a Chile por el boom de compras.

La salida y el regreso se produce a través de la Terminal de Ómnibus de Mendoza (en gran parte, ya que existen otros puntos de partida), donde cada semana se pueden ver a cientos de mendocinos subir con bolsos vacíos que luego vendrán llenos de indumentaria para uso propio o para "revender". "Un viaje en un coche semi-cama hoy está en $34.000 y otro en coche cama en $37.000", aseguraron en distintas agencias ante la consulta de MDZ por esta modalidad. Las salidas pueden darse también los días lunes o miércoles, dependiendo del servicio específico.

Así promocionan los tours de compras a Chile.

Aunque no es la única forma de pasar a Chile a hacer compras. Como se mencionó anteriormente, miles son los argentinos que eligen pasar en sus vehículos particulares. "Nos juntamos entre cuatro amigos y viajamos. Hicimos compras más bien particulares, no de negocio, pero yo aproveché y le traje ropa a mis hijos, compré una computadora y otros amigos me pidieron algunos productos que pude pasar sin problema teniendo en cuenta la franquicia", contó Lucas, un pasajero mendocino que viajó en su auto y aseguró que si van "solamente a hacer las compras con un tanque de nafta podés ir y venir", por lo que eso abarataría los costos en comparación con el tour de compras.

Los destinos del tour de compras y los lugares más visitados

Si bien el mendocino tiene como costumbre ir a los "mall" de Viña del Mar o de Los Andes, los destinos más frecuentados están en Quilicura, que es a 15 kilómetros de Santiago de Chile. Los outlets que allí se encuentran son los de "Arauco Premium Buenaventura", "Easton Outlet Mall" y "Las Américas Outlet".

Allí se nota muchísimo más el fenómeno, ya que los productos se pueden adquirir a menor valor que en los shoppings chilenos y muchísimo más baratos que en Mendoza o cualquier parte de Argentina.

El dato sobre el Paso a Chile desde junio

Según pudo saber MDZ, desde el próximo 1 de junio comenzaría a regir el horario de inverno para el Paso Internacional Cristo Redentor, por lo que dejaría de funcionar las 24 horas. Es decir, hasta el 31 de mayo funciona el horario de verano. "Las coordinaciones argentino y chilena se reunirán y definirán si se emplea el mismo esquema de años anteriores, o si hay algún cambio para esta temporada de nieve", le comentaron fuentes oficiales a este medio.

En base a lo que ocurre en años anteriores, la atención del lado argentino es de 9 a 21 horas (hora argentina), es decir de 8 a 20 en horario chileno. Este horario suele emplearse entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.