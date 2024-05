Choque de trenes: 14 pasajeros continúan internados y hoy se removerán las formaciones

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se hizo presente este sábado en Figueroa Alcorta y Dorrego, donde se produjo en la mañana del viernes el choque de trenes de la línea San Martín, para presenciar el inicio del operativo de remoción de las formaciones.

En declaraciones a los medios, informó que aún quedan 14 pasajeros internados bajo Código Rojo tras la colisión de una locomotora con un coche furgón vacío, en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta.

Como consecuencia del impacto donde se registraron pasajeros con heridas de distinta gravedad que fueron trasladados a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia, en ambulancias y helicópteros. "Ayer atendimos a 90 personas, adultos y niños. De esos, 30 código rojo y 20 código amarillo. Quedan 14 internados, aparentemente ninguno de gravedad", aseguró Macri.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri informó que aún quedan 14 pasajeros internados tras la colisión de trenes. Foto: X de @gcba

El jefe de Gobierno porteño destacó el operativo del SAME y el trabajo de los Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y señaló que el mismo fue determinante para la asistencia de las víctimas. "De los 14 internados, ninguno registra gravedad, pero están bajo observación. Cabe destacar que las 48 horas posteriores son fundamentales porque puede haber secuelas no evidentes por el golpe. Están bien atendidos”, enfatizó el mandatario porteño.

Asimismo, Jorge Macri dijo que por fortuna no hubo que lamentar víctimas fatales. "Esto podría haber sido mucho más grave si en lugar de 30 minutos, hubiésemos tardado una hora y media, quizás uno no hubiese tenido tanta suerte. Es el concepto de estar preparados para momentos críticos, tener personal calificado, se demostró el profesionalismo de todos", precisó. Además enfatizó que por fortuna no había pasajeros en el furgón.

Operativo de remoción

Dos operarios de grúas serán los encargados a partir del mediodía de este sábado de sacar el furgón vacío primero y posteriormente la locomotora y los vagones que colisionaron a las 10.31 horas del viernes en el barrio de Palermo. Según trascendió, el operativo de remoción conllevará unas ocho horas hasta despejar las vías para que la línea pueda normalizar su recorrido.

El operativo de remoción conllevará unas ocho horas hasta despejar las vías para que la línea San Martín pueda normalizar su recorrido. Foto: NA

Las grúas primero quitarán el furgón, la parte más dañada, y posteriormente la locomotora, los cuales serán colocados en los semirremolques que este sábado se ubicaron sobre la Avenida Figueroa Alcorta, ocupando media calzada.

Desde Trenes Argentinos informaron este sábado que el servicio de la línea San Martín circula limitado entre Palermo y Cabred tras la colisión entre la formación y locomotora con el coche furgón vacío. La normalización de la prestación dependerá de la culminación de estos trabajos de remoción y el reacondicionamiento del tendido de vías.

Cabe recordar que fuentes oficiales indicaron que los resultados de las pericias preliminares básicas recién se conocerán en los próximos 7 días. Según testimonios de empleados, las formaciones estaban circulando con un servicio precario donde no funcionaba el sistema de señalización a raíz del robo de cables.