Un dolor que se renueva: el caso de Pedro, víctima de un robo tras la muerte de su hijo Roberto

El reciente robo violento sufrido por Pedro Sabo, padre de Roberto Sabo, quien fue asesinado en ocasión de robo en 2021, ha reabierto las profundas heridas de una familia ya golpeada por la tragedia. Este nuevo incidente no solo representa una agresión física y material, sino que también profundiza el trauma emocional de una familia que aún no ha podido sanar por completo del dolor de perder a un ser querido en circunstancias tan violentas.

El clamor por seguridad y justicia

Ante este nuevo episodio de violencia, la familia Sabo, al igual que muchos ciudadanos, exige a las autoridades que actúen con determinación y responsabilidad para combatir la criminalidad y proteger a los ciudadanos. La seguridad pública es un derecho fundamental e inalienable, y es deber del Estado garantizarla de manera efectiva.

La revictimización: una segunda herida que reabre el dolor

Edwin H. Opfer, considerado el "padre de la victimología", fue uno de los primeros criminólogos en enfocarse en la experiencia de las víctimas del delito. En su libro "Victims: The Victims of Crime and the Victims of the System" (1976), definió la revictimización como: "La victimización adicional de la víctima por el sistema de justicia penal o por otras personas".

La revictimización se refiere a la experiencia de ser víctima de un delito por segunda o más veces. En el caso de Pedro, el robo no solo le provocó pérdidas materiales, sino que reavivó el dolor de la muerte de su hijo Roberto, intensificando los sentimientos de tristeza, impotencia e inseguridad.

Roberto Sabo, asesinado de un disparo en la cabeza. Foto: NA

Las múltiples formas de la revictimización:

La revictimización puede presentarse de diversas maneras, como: Exposición continua a condiciones de riesgo: Lo que le impide sanar y seguir adelante con su vida. Falta de apoyo del sistema de justicia: La víctima se siente revictimizada por un

sistema judicial que no la protege o no la trata con justicia.

Victimización secundaria: La víctima es discriminada o estigmatizada por ser víctima de un delito, lo que le genera aún más dolor y sufrimiento.

Reflexiones desde la perspectiva de un criminólogo

El caso de Pedro Sabo, quien sufrió un robo tras la dolorosa pérdida de su hijo Roberto, nos enfrenta a la cruda realidad de la revictimización. Este fenómeno no solo repercute en las víctimas individuales, sino que también acarrea graves consecuencias

para sus familias, el sistema de justicia y la sociedad en su conjunto. La revictimización revela las deficiencias del sistema de justicia. La recurrencia de la victimización evidencia la incapacidad del sistema para ofrecer protección, apoyo y atención adecuados a las víctimas. Esta situación genera desconfianza hacia las instituciones y erosiona el Estado de Derecho.

Es imperativo implementar medidas que protejan a las víctimas de delitos y eviten un “segundo dolor” innecesario. Entre estas medidas se incluyen la mejora en la atención y el apoyo a las víctimas, la sensibilización de la sociedad sobre la problemática de la revictimización y la reforma del sistema de justicia penal para que responda de manera más sensible a las necesidades de las víctimas. Eduardo Muñoz.

