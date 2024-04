Transporte público y SUBE: el visto bueno de Mendoza a la liberación del sistema de pago del boleto

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que se abrirá la competencia para la tarjeta SUBE. Es decir, ya no será el único sistema para abonar el transporte público, por lo que los pasajeros podrán acudir a otros medios de pago, como tarjetas de débito, crédito e incluso a través del celular. En Mendoza vieron con buenos ojos la medida de la que aún no se conoce la letra chica ya que el decreto no se encuentra publicado hasta el momento.

En concreto, desde el Gobierno de Mendoza dieron a conocer que hay un visto bueno a esa medida y se esperan nuevas indicaciones para ver cómo lo implementarán las provincias. De hecho, el subsecretario de Transporte Luis Borrego comentó a MDZ que: "Nosotros habíamos hecho una solicitud por este tema, era un pedido de usuarios. Ellos pagan bienes y servicios con múltiples opciones de pago, entonces nosotros hicimos una solicitud similar al Gobierno anterior, pero no tuvimos respuesta. Quizás esta nueva gestión nacional busca modernizar y abrir el sistema a otras modalidades, es lo que sabemos hasta el momento".

El Gobierno de Mendoza, en la gestión de Suarez hizo esa presentación formal en la que le recomendaron al Gobierno nacional de Alberto Fernández que se abriera de cierta forma el método de pago del transporte público y que se resuelva el pago con tarjetas de débito, billeteras virtuales o tarjetas de crédito, lo que al menos suena bastante novedoso. "El anuncio que hicieron lo tomamos positivo ya que lo habíamos pedido. Creemos que sería un beneficio para el pasajero. Hay situaciones que perduraban inconvenientes, no había stock de SUBE, se hacían recargos para comprarla y también con la carga de crédito", agregó Borrego.

Cambiaría la forma de pago del transporte en todo el país y Mendoza levantó el pulgar a la reforma.

La iniciativa mendocina buscaba que las billeteras virtuales y tarjetas de débito y crédito, pero desde el Ejecutivo marcaron que "estamos abiertos a las nuevas iniciativas, esperamos los detalles y veremos cómo será la solución técnica. También veremos cuándo se pondrá en operación y si se requieren pruebas previas". Actualmente, el sistema mixto se utiliza en otras partes del mundo y es por eso que surge la idea en Mendoza y en Argentina.

"Se pueden usar dispositivos de pago paralelas o que todo esté adecuado en el mismo dispositivo. En Mendoza no conocemos la solución técnica todavía. Habrá que ver cómo se contemplan las gratuidades y el trasbordo que deben continuar", marcó Borrego a MDZ y MDZ Radio. Sobre este punto surgen algunas dudas en los usuarios respecto de cómo el sistema SUBE identificará al pasajero, su abono y su pago, por lo que habrá que ver cómo avanza la medida nacional para conocer la aplicación técnica.

"La SUBE se va a seguir usando", aclararon también desde el Gobierno provincial para aquellos que prefieran seguir utilizándola, algo que también aclaró el vocero presidencial Manuel Adorni este lunes. "Se puede pagar el transporte con un método de pago que usamos para abonar bienes y servicios acercando nuestra tarjeta de débito a la validadora", explicó Borrego.

Si bien desde el Gobierno provincial lo tomaron como positivo también analizan cómo se podrá medir el consumo, ya que dentro del Sistema SUBE se pueden observar los comportamientos de los usuarios. Mendoza tiene 8.000 frecuencias por día y 200.000 por mes, según marcaron desde Transporte. "Entendemos que se va a incluir todo dentro de una misma plataforma, lo único que cambiaría sería el modo de pago", reiteró Borrego a este medio.

Aumento del boleto del transporte público en Mendoza

Luego de analizados los costos del transporte en la audiencia pública del 27 de marzo pasado, el Gobierno ya estudia la actualización del boleto y según marcó el funcionario de Alfredo Cornejo la medida del aumento estaría tomada en las próximas semanas, antes de fin de mes.

"Tenemos una tarifa atrasada, en la audiencia se expusieron los valores y los costos de transporte. En Mendoza tenemos un costo por kilómetro más económico que en otras provincias. En las próximas semanas se conocerá el incremento", aseguró Borrego. Cada vez más mendocinos utilizan el transporte público.

El aumento del boleto llegará antes de mayo, al menos en su confirmación, aunque su implementación podría darse comenzado ese mes. La última suba fue analizada en septiembre de 2023 y ejecutada de forma escalonada desde noviembre a febrero, dejando el pasaje en $200. Según manifestaron del Gobierno, no estarían en duda las gratuidades ni el trasbordo por el momento.