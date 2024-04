El Gobierno confirmó la liberación del sistema de pago del transporte público: qué pasará con la SUBE

Durante una nueva conferencia de prensa desarrollada este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que se abrirá la competencia para la tarjeta SUBE. Es decir, ya no será el único sistema para abonar el transporte público, por lo que los pasajeros podrán acudir a otros medios de pago, como tarjetas de débito, crédito e incluso a través del celular.

"El Gobierno tomó la decisión, efectivamente, de liberar el sistema de pago en el transporte público", así lo informó el vocero. Tuvo en cuenta que ya varios países permiten abonar subtes, colectivos y trenes con el medio que les parezca más conveniente. El objetivo es "simplificar un servicio que se creó hace 15 años y todavía seguía dependiendo de la carga en un kiosco o una estación de pago", además de lograr "la federalización total del sistema".

Video: Adorni confirmó la liberación del sistema de pago del transporte público

¿Qué pasará con la SUBE?

Si bien esta medida aún no se ha efectivizado, tampoco implica que la tarjeta SUBE vaya a desaparecer eventualmente. El vocero aclaró que "no va a dejar de existir, va a ser en tal caso una opción más, pero no la única", y sumó: "Para nosotros la SUBE sigue cumpliendo un rol clave para fiscalizar los servicios que prestan las empresas de colectivo y los gastos que realizan".

Por lo pronto, se espera que en unos meses se habilite el pago del transporte público tanto con celular como con tarjeta de crédito o débito, al igual que con la SUBE. Aún no se confirmó la fecha exacta en que regirá esta decisión, pero el Gobierno apunta a una mayor comodidad, accesibilidad y competencia.