Tarjeta SUBE: por qué la liberación del sistema de pago beneficiaría a los pasajeros

Dentro de unos meses entrará en vigencia la liberación de sistemas de pago para el transporte público: la SUBE ya no será la única tarjeta que podrá utilizarse. Tras ser confirmada esta noticia por el vocero presidencial Manuel Adorni, se empezó a hablar del abanico de beneficios que esto implicaría para todos los usuarios de trenes, subtes y colectivos.

"El Gobierno tomó la decisión, efectivamente, de liberar el sistema de pago en el transporte público", así lo informó el vocero, teniendo en cuenta que varios países abonan con el medio que les parezca más conveniente. El objetivo es "simplificar un servicio que se creó hace 15 años y todavía seguía dependiendo de la carga en un kiosco o una estación de pago", además de lograr "la federalización total del sistema".

Los beneficios de liberar el sistema de pago del transporte público

Lejos de que desaparezca, la SUBE será tan sólo un sistema más para pagar los servicios de traslado públicos. Se podrá acudir también a tarjetas de débito, crédito e incluso a través del celular.

El decreto 84/2009 de sistema único de boleto electrónico, el cual aún rige en el país, establece que el pago del transporte es digital y únicamente mediante esta tarjeta, lo que varios usuarios de las redes sociales calificaron como un "monopolio estatal". Se criticó, en este sentido, que es muy difícil ya de por sí comprar una SUBE debido a que no se venden en todos lados: hay que ir de kiosko en kiosko y de subte en subte probando suerte.

La SUBE en unos meses dejará de ser el único medio de pago del transporte público.

Otro odisea suele ser cargarle dinero: a determinada hora, los comercios se quedan sin sistema, crédito o no funcionan las máquinas para cargar. Esta es una situación que se vive diariamente y, de no tener saldo suficiente, la persona no puede trasladarse bajo estas vías. "Cuando uno está apurado y tiene que pasear por la ciudad para cargar la SUBE, no es lo más divertido y te complica la vida", compartió a través de X el usuario @francokaspin.

Otra cosa que señaló es el tema de la comodidad. "Se termina el tener que cargar la tarjeta, tener que comprar una nueva, tener que encontrar un lugar donde se venda. Si alguno quiere hacerlo, está disponible, pero ahora hay alternativas", aclaró en el hilo de tuits que hizo y que se volvió viral en cuestión de horas.

A partir de que el Gobierno habilite esta liberación del sistema de pago, entonces, se va a poder abonar con el medio que cada uno tenga a su disposición, y el Estado no intervendrá en el sistema ni habrá marcas o bancos con exclusividades. Por lo tanto, anticiparon que puede terminarse este "monopolio estatal" al no depender más exclusivamente de esta tarjeta.

Transporte público: ¿más puestos de trabajo?

Es a partir de esto que entrará en juego el tema de la competencia, algo que Adorni había nombrado en la conferencia de prensa sin dar detalles. Se estima que, como las empresas van a querer conseguir clientes, podrían llegar a aparecer beneficios de distintas tarjetas tratando de atraerlos: precios bajos, viajes de regalo, inversiones, e incluso cashback en Cryptos o sistemas de puntos.

Con este nuevo sistema, incluso, podría conducir a la creación de nuevas tarjetas que cumplan en rol de la SUBE o mismo que esta se perfeccione a sí misma. Por lo tanto, en el caso de la primera opción, se trata de un nuevo mercado que puede generar más puestos de trabajo para el sector privado y brindarán mayores alternativas que evitarán que alguien quede sin transporte.

Adorni confirmó que la SUBE dejará de ser el único medio de pago del transporte público.

De hecho, ya llegó a la Cámara de Diputados un proyecto para ampliar las modalidades de pago en todos los transportes públicos de pasajeros del país. La iniciativa fue presentada por el diputado del PRO, Damián Arabia, quien había anticipado su idea y finalmente fue plasmada para lograr la "universalización de los medios de pago" de este servicio.

El legislador aclaró que este "fue acercado a los distintos funcionarios pertinentes del Poder Ejecutivo para que avance lo más rápido posible su implementación". A propósito, el texto indica que el Gobierno nacional "promoverá la adhesión a la implementación del sistema".

Por lo tanto, se espera que en unos meses se habilite el pago del transporte público tanto con celular como con tarjeta de crédito o débito, al igual que con la SUBE. Aún no se confirmó la fecha exacta en que regirá esta decisión, pero el Ejecutivo nacional apunta a una mayor comodidad, accesibilidad y competencia.

Video: Adorni confirmó la liberación del sistema de pago del transporte público