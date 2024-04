El papa Francisco habló sobre el cierre de Télam: "No se ve el futuro"

"A veces me preocupa un poco en la comunicación cuando veo una situación de inseguridad, pienso en los trabajadores de Télam, por ejemplo, que, como que no se ve el futuro y no se sabe con seguridad cómo seguirá el camino. Rezo por los trabajadores que están en esa situación nebulosa", dijo Francisco Bergoglio a poco más de un mes del cierre de la agencia de noticias y en medio de una ola de despidos en el Estado que ya alcanza a más de 15 mil personas.

El servicio de Télam fue interrumpido durante la madrugada del 4 de marzo luego de la apertura de Asamblea Legislativa cuando durante su discurso, el presidente Javier Milei, anunció que terminaría con él. Con un fuerte operativo policial se impidió el ingreso a los empleados a la vez que en la página se colocó la leyenda: "La página que intenta ver se encuentra en reconstrucción".

Por aquel entonces, los delegados de Télam filmaron un video indicando que "desde el Sindicato de Prensa Buenos Aires (Sipreba) denunciamos que la policía está vallando Télam". "Nosotros, sus representantes, los delegados, la comisión interna, está acá defendiendo este medio de comunicación que tiene más de 78 años de historia, donde los trabajadores y trabajadoras vienen todos los días a trabajar", agregaron.

"Nos parece que es un atropello a la democracia y a la libertad de expresión y por eso la vamos a defender. Télam se defiende", cerraron.

Video: las palabras del papa Francisco sobre el cierre de Télam