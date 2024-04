Buscan que siga funcionando el tren que une Mendoza con Buenos Aires

El tramo del tren Mendoza-Buenos Aires dejó de existir. La estación Palmira ya está cerrada, no está funcionando y no alcanzó a funcionar del todo bien por falta de mantenimiento de las vías desde que cerraron los ramales durante el menemismo. La diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, quien también es productora de vino, presentó un proyecto legislativo para restablecer esta conexión poniendo foco en los beneficios sociales y económicos que aporta para el interior. Al respecto, la diputada conversó en MDZ Radio 105.5 FM y explicó por qué es importante el tren

Gabriela Lizana dijo que "particularmente desde el Frente Renovador, desde el Ministerio de Transporte de Mario Meoni en adelante, se estudió mucho después de un abandono tremendo de las vías. Recordemos el ‘ramal que para, ramal que cierra’, afectando a todas las familias ferroviarias en la época de Menem. Se cerró definitivamente y jamás se le hizo ningún trabajo de mantenimiento, porque los trabajos de mejora los haces cuando está funcionando". Y agregó que: "Hablaba con Diego Giuliano (exministro de Transporte, diputado nacional por Santa Fe y presidente del Frente Renovador) y Martín Marinucci (expresidente de Trenes Argentinos) contándoles lo que había pasado con esto y ellos me decían que, de ninguna manera, nosotros hubiéramos habilitado algo que tuviera la más mínima situación de inseguridad para los pasajeros".

"Lo que le falta al tren para que el recorrido sea verdaderamente óptimo, es mantenimiento y hacer algunos trabajos para mejorar el tiempo de tránsito desde San Luis a Mendoza. Eso no ha sido obstáculo para un montón de personas que lo utilizaron. Personas que iban a ver a sus familias a Buenos Aires y que hacía años que no podían ir. No hay una mirada hacia el interior del interior. No hay una mirada que cobije a los habitantes de esta zona" dijo la diputada, y puso como ejemplo Europa donde "todas las políticas de desarrollo rural han tenido que ver con esta concentración urbana que empezamos a ver hay Mendoza porque se concentra la población, porque no tiene trabajo, no tiene vías de comunicación, no tiene escuelas, no tiene salud. Entonces la gente se va a los centros urbanos, aunque sea a trabajar de nada. Eso genera inconvenientes en los centros de las ciudades. Por eso en Europa se hizo un trabajo de desarrollo de los famosos packs de estímulo a esos desarrollos territoriales donde están los trenes, los medios de transporte. Para Lizana se trata de "un combo que, sumado a que lo que producís lo traen de otro país mucho más barato, imagínate de qué desarrollo territorial o productivo estamos hablando en la provincia de Mendoza"

Lizana se refirió al hecho puntual de la decisión de cerrar con el recorrido que unía Mendoza con Buenos Aires y dijo: "Ojalá se suspenda por poco tiempo, ojalá que no se eche a nadie. Yo aprendí a querer a la familia ferroviaria. Y ojalá que se hagan las mejoras necesarias para dentro de muy poquito volverlo a tener y que sea con un tiempo de tránsito mejor. Si lo que tenemos en lugar de eso es nada, es un retroceso muy importante". Para la diputada, "Argentina no es lo que se ve solamente en los centros urbanos, hay gente que no sale a veces del interior de la provincia, ni siquiera conoce el centro. Hasta que no nos auto percibamos como de verdad es nuestra provincia, como es nuestro país, se harán críticas a proyectos que simplifican y le ayudan a vivir un poco mejor a mucha gente que no tiene los recursos que otros tienen para tomarse un vuelo, por ejemplo".

Escuchá la entrevista completa