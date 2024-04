Adoctrinamiento escolar: "Javier Milei no va a lograr aprobar un cambio en la Ley de Educación"

El Gobierno de Javier Milei anunció que modificará el artículo 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional para "penar el adoctrinamiento en las escuelas". El hecho se da luego de la polémica por el discurso de una docente en un acto por el aniversario de la Guerra de Malvinas en Punta Indio. "El Ministerio se va a encargar de poner un canal para denunciar el adoctrinamiento" cuando las personas "no sientan que se respete su derecho a educarse", según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni.

A raíz de este hecho, comenzaron a surgir diferentes posturas. MDZ Radio 105.5 FM habló con Guillermina Tiramonti, especialista en educación, para obtener un panorama más amplio sobre cómo puede impactar esta medida del Gobierno nacional en la educación argentina.

La especialista aclaró que "primero hay que decir que el sistema educativo es un sistema ideológico, Althusser en el 70' lo llamaba el aparato ideológico del Estado. Entonces, las escuelas nacieron en la época de la modernidad con el fin de generar en la población esas concepción y modo de vida propio de la modernidad. Generar la idea de que el poder viene de abajo para arriba y no de arriba para abajo, que los individuos tienen derechos individuales, que la ley regula nuestra vida social, que hay un saber que es un saber científico que se diferencia del saber eh popular o vulgar. Eso fue la escuela para la modernidad, el instrumento para difundir en las nuevas generaciones un modo de vida diferente al anterior".

"Ahora, en el tiempo, ese sistema educativo ha sido utilizado por los gobiernos de turno. En la primera mitad del siglo pasado, el personalismo del peronismo, luego los gobiernos militares también hicieron un uso de la escuela para difundir la doctrina de la seguridad nacional. Desde el arribo del kirchnerismo hubo una penetración de la comunidad académica sobre una concepción de el poder y la organización social bastante contraria o muy crítica de la modernidad", agregó.

Y mencionó que "la idea de que en realidad la escuela hacia una violación de la cultura de los pueblos originarios, que era una colonización de la cultura de los pueblos originarios, estuvo acompañado por personalismo. Había bastante penetración o colonización de los institutos de formación docente que formaban profesionales con determinadas características ideológicas. Algunos docentes no sabían cuál era el límite entre sus convicciones personales políticas y su función en la escuela que, a diferencia de trasladar una visión sectaria o una determinada visión de la realidad, lo que debía ser es hacer una escuela plural donde los chicos pudieran conocer todas las distintas miradas que hay sobre la realidad".

Sobre el anuncio del Gobierno nacional que modificará el artículo 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional para "penar el adoctrinamiento en las escuelas", comentó: "El presidente Javier Milei plantea barrer una ideología para incorporar la propia, porque no es que el presidente carece de ideología. Como se creen dueños de la verdad, parece que están autorizados a imponerlo con una práctica que me parece muy inconveniente porque en fomento de la delación no es propio de la democracia. Además, me parece imposible, este Presidente no ha logrado aprobar leyes fundamentales y no va a lograr aprobar un cambio en la Ley de Educación".

"Me parece un gesto preocupante porque es autoritario y además poco inteligente. Si bien podemos decir que el kirchnerismo trató de colonizar las cabezas de los institutos de los docentes teniendo en claro que la escuela podía ser un vínculo para eso, no lo hizo imponiéndolo, sino a través de la prédica. Creo que es una provocación más que viene de la Presidencia de la Nación", concluyó.

Escuchá la nota completa