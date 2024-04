Familiares de los estudiantes jujeños serán querellantes tras el incendio fatal

Los familiares de los estudiantes jujeños que murieron tras caer del Piso 12 de un edificio en pleno centro de la ciudad de Córdoba el jueves pasado, confirmaron que se constituyeron como querellantes particulares en la investigación que se inició tras el incendio en el departamento donde los jóvenes se alojaban.

En el trágico siniestro fallecieron Tiziano Tejerina (18) y Sebastián Liquin (19), quienes resbalaron desde la cornisa cuando intentaban huir de las llamas escapando del inmueble por la ventana. Solo sobrevivió Pablo Apaza (19), que sufrió heridas en una de sus piernas y cuyo dramático escape fue registrado por los vecinos en un video que se hizo viral.

Mientras Tejerina fue el primero en caer en un patio interno entre varios edificios y falleció en el acto, su primo Sebastián Liquin agonizó por más de 24 horas hasta perder la vida como consecuencia de sus lesiones sufridas en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

En el marco del fin de semana extralargo, los cuerpos de ambos estudiantes fueron enviados a su pueblo natal, Abra Pampa, en la provincia de Jujuy. Apaza, en tanto, viajó junto a su madre el viernes por la noche en colectivo, arribando el sábado a la terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, y de allí fue trasladado en camioneta hacia la misma localidad que sus amigos fallecidos.

El tío de Sebastián Líquin, Felipe Gorena, confirmó este miércoles al programa Arriba Córdoba (Canal El Doce) que la familia de las víctimas de este incendio fatal se constituyeron como querellantes en la causa para poder aportar información y seguir de cerca la investigación que sigue adelante el fiscal Rubén Caro.

"Como primera medida, lo hicimos para acompañar el caso después de sucedido el fallecimiento de Sebastián y de Tiziano. Y también por el sobreviviente, Pablo, que sufrió un serio daño psicológico. Dejamos en manos del abogado, Carlos Nayi, todas las gestiones judiciales", explicó Gorena. "Lo que pedimos como familia y como sociedad es saber qué pasó esa madrugada. Queremos justicia", agregó.

En el trágico incendio fallecieron dos estudiantes. El tercero sobrevivió y pero sufrió graves daños psicológicos. Foto: X de @leoguevara80

Mientras el fiscal Caro espera para las próximas horas los resultados de las pericias de los Bomberos de la Policía de Córdoba, el tío de una de las víctimas fatales aseguró que les llegaron mensajes a los familiares de "mucha gente que se puso a disposición".

Sobre la hipótesis respecto a un posible escape de gas como causante del incendio, señaló: "A nosotros nos han llegado un sinnúmero de mensajes y este era un reclamo en común".

Además, recordó que tras el fin de semana extralargo, la actividad judicial fuerte empezó recién este miércoles. "Todo eso lo fuimos trasladando al doctor Nayi. Queremos saber la verdad sobre lo que pasó, porque se dicen muchas cosas", advirtió Gorena quien aclaró que fue él quien se contactó con el abogado.

"Yo vivo en Córdoba, pero en este momento estoy en Abra Pampa acompañando a la familia. En los próximos días volveré a Córdoba. Particularmente, yo me ocupé de buscar al doctor porque emocionalmente y psicológicamente (los padres) no estaban en condiciones de hacerlo, ni siquiera lo están ahora. Me delegaron a mí esta responsabilidad y ya nos hemos constituidos como querellantes particulares en la causa, lo cual nos abre un camino distinto" en el acceso a la investigación, explicó.