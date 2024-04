Llegó al país un poderoso buque de los Estados Unidos para combatir la pesca ilegal

En un gesto diplomático que dice mucho, llega en las próximas horas a la Argentina el buque Cutter James (WMSL 754) de la Guardia Costera de EE.UU cuya tarea estará orientada a mejorar la seguridad marítima y combatir actividades ilícitas en el mar, especialmente el combate contra la pesca ilegal en mar argentino.

Durante esta visita, la tripulación -que será recibida este lunes a las 18 en el puerto de Buenos Aires por el presidente Javier Milei- también realizará ejercicios conjuntos con la Armada Argentina, según informó la Embajada de los Estados Unidos.



Con una dotación de 150 hombres y mujeres, el USCG Cutter James, es uno de los barcos más grandes y tecnológicamente avanzados de la flota de la Guardia Costera de Estados Unidos. La tripulación está dedicada a misiones que incluyen el combate al tráfico de drogas y la vigilancia de actividades de pesca ilegal, no reportada y no regulada en el Atlántico. Su trabajo no solo apoya las necesidades de Estados Unidos, sino que también contribuye a la estabilidad y seguridad regional.

Acerca del Cutter James

Con base en Portsmouth, Virginia, y operando bajo el comando del Área Atlántica de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Guardacostas Cutter James participa en una variedad de operaciones desde contra narcóticos hasta el cumplimiento de la ley marítima.

"La presencia del Cutter en Buenos Aires brinda una oportunidad para el aprendizaje compartido y una mayor cooperación entre la Guardia Costera de EE.UU. y sus contrapartes argentinas, fortalecer el vínculo a través de compromisos prácticos y tácticos", señala la sede diplomática.

El Cutter James es un buque de seguridad nacional clase Legend de 418 pies, con puerto base en North Charleston, Carolina del Sur. Su diseño proporciona un mejor comportamiento en el mar, mayores velocidades de tránsito sostenidas, mayor resistencia y alcance, y la capacidad de botar y recuperar de popa embarcaciones pequeñas, así como también proporciona instalaciones de apoyo a la aviación y una cubierta para helicópteros y vehículos aéreos no tripulados.