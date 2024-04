Ley Bases: ¿qué impacto tendrá la reforma laboral en la vida de los trabajadores?

La reforma laboral es una de las principales motivaciones del Gobierno en el proyecto de la Ley Bases, donde cuenta con una importante compañía de radicales, diputados del Pro y del peronismo llamado "republicano". El texto incluye una serie de modificaciones con respecto a la ley que no superó la cámara baja, pero no elimina su intención de transformar el mercado laboral.

Uno de los puntos que propone la reforma laboral es que los sindicatos estatales no podrán retener parte del salario a trabajadores que no estén afiliados. Esto significa que los trabajadores percibirán ese porcentaje que se desviaba a los sindicatos y podrán optar libremente si quieren o no otorgar esos fondos al gremio.

En el caso del Estado, además, se estableció que se podrá descontar a los trabajadores que vayan a huelga el proporcional a las horas no trabajadas, pero sin que caiga sobre el huelguista una sanción administrativa. Además, los funcionarios que sean desplazados de su cargo tendrán un año para conseguir empleo en la administración pública, quedando desvinculados pasado ese plazo.

Por otro lado, el Gobierno busca llegar a tener un empleo registrado pleno, con cada vez menos irregularidades en algunos sectores, principalmente entre la pymes. La nueva norma incluida en la Ley Bases permitirá a los empleadores regularizar sus vínculos laborales con los empleados que tuviera bajo su tutela antes de la nueva legislación en un período de 90 días. Esto hará que muchos trabajadores en negro o bajo el régimen de monotributo puedan pasar a estar en planta permanente dentro de las empresas en las que trabajen.

Los períodos de prueba, de aprobarse la ley, se podrán extender a hasta los seis meses para las empresas que tengan más de cien trabajadores, mientras que en las pymes de seis a 99 trabajadores tendrá una extensión de ocho meses. En las minipymes, que son las empresas con hasta cinco empleados, el período de prueba podrá durar un año.

El debate en comisión enfrentó al Gobierno y sus aliados contra la izquierda y el peronismo, principalmente. Foto: Prensa Diputados.

Lógicamente, la contratación de una persona en el período de prueba es única e irrepetible, lo que quiere decir que no se podrá renovar el período de prueba cuando este termine. Estos cambios van de la mano con la reforma laboral que buscaban desde la Casa Rosada pero no con la profundidad que esperaban.

Como ocurrió en el primer tratamiento de la Ley Ómnibus, se espera que haya concentraciones masivas frente al Congreso. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

En esta oportunidad, el Gobierno retiró distintos aspectos de la reforma laboral que esperaba, manteniendo la cuota sindical sin modificaciones como se esperaba lograr, propuesta que hubiera apuntado a eliminar el descuento compulsivo de afiliados. Al mismo tiempo, se eliminó el item que permitía que la toma o bloqueos de un establecimientos sean incluidos entre las razones de "justa causa" para los despidos. Por otro lado, no se tocará a los convenios colectivos de trabajo, los cuales buscó eliminar el Gobierno mediante el DNU 70/23.