¿Pudo evitarse la muerte del futbolista de Cambaceres con un desfibrilador?

En el inicio de la semana trascendió la noticia de que murió un joven futbolista de 16 años que jugaba en las inferiores de Defensores de Cambaceres, un equipo del ascenso del fútbol metropolitano. Por ley, cada espacio público debe contar con un desfibrilador externo automático para asistir rápidamente a una persona de cara a una tragedia e intentar evitar.

Tiago Cricenti, el joven futbolista de las inferiores de Defensores de Cambaceres, falleció tras descomponerse en medio de un partido de fútbol. Tras sentir un fuerte dolor en el pecho, el joven se desmayó y lo trasladaron en un auto particular al Hospital Cestino de Ensenada, cerca de la ciudad de La Plata.

Las irregularidades en torno a los hechos, ya que de actuarse sobre la persona en el momento puede reducirse la muerte en estos casos en hasta un 70%, acrecentaron el riesgo de vida de Cricenti. Según la normativa vigente, la Ley N°27.159, los espacios públicos deben contar con un equipo desfibrilador, pero en muchos casos no ocurre.

Está comprobado que el uso de estos equipos, como el aprendizaje de técnicas de reanimación cardiopulmonar, aumenta en un 70% las chances de que sobreviva al ataque. Esto puede funcionar principalmente en casos en que haya alguna demora en la atención médica profesional o a la espera de una ambulancia.

"Luego de un accidente, aunque no se conozca exactamente la causa, si se percibe que la persona está inconsciente y no respira espontáneamente, hay que iniciar rápidamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar", indicó Alfredo Ludueña, Ingeniero Biomédico de Centro de Servicios Hospitalarios. Para esto se debe mantener especial atención a los signos que anteceden a este tipo de accidentes que pueden atenderse a tiempo.

En las canchas de fútbol profesional suele verse un desfibrilador, pero no siempre ocurre en categorías menores. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Tomás Piqueras, CEO de Centro de Servicios Hospitalarios, remarcó que el desfibrilador "es un dispositivo electrónico portátil con capacidad para diagnosticar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Emite la señal de alerta para la aplicación de una descarga eléctrica que restablezca el ritmo cardíaco normal". También explicó "Es muy importante promover la accesibilidad de toda la población a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación con estos equipos en espacios públicos y privados y concientizarlos sobre la importancia de los lugares cardio asistidos para incentivar la cadena de supervivencia".

Es importante aclarar que un desfibrilador no necesita de una capacitación previa para su uso y cualquier adulto puede seguir las instrucciones que incluyen estos equipos. "El proceso para usar un desfibrilador consiste en colocar unos parches en el pecho del paciente, normalmente se indica la posición en ilustraciones incorporadas en el propio desfibrilador, y esperar a que el aparato nos indique si hay que realizar o no una descarga. En caso afirmativo, es importante no tocar al paciente y confirmar la descarga en el botón correspondiente. A continuación, reanudar el masaje cardíaco hasta que llegue la ambulancia", señaló Piqueras.