El campo se fue con las manos vacías de la reunión con Axel Kicillof

El encuentro con Axel Kicillof fue promocionado por la mesa de enlace bonaerense como la respuesta al pedido de audiencia por el alto impacto que generó la suba del Inmobiliario Rural, lo que provocó que en algunos pueblos del interior de la provincia llamen a una rebelión fiscal. Si hasta amenazaron con hacer un tractorazo a la Casa de Gobierno provincial si no retrotraían la suba del Inmobiliario Rural que en el bolsillo del productor representaba mucho más del 200% que había autorizado la Legislatura bonaerense con los topes fijados en la Ley Fiscal 2024.

El encuentro con el gobernador Axel Kiicllof se llevó a cabo en la tarde del lunes, pero no como lo esperaban los integrantes de la mesa de enlace agropecuaria bonaerense, que pretendían ser los únicos invitados, ya que debieron compartir la reunión con representantes de otros sectores que distan mucho de la actividad de los productores agropecuarios y ganaderos de la provincia. Algo que no cayó muy bien entre los representantes del campo bonaerense, que esperaban poder llevar una respuesta a sus asociados sobre los planteos hechos a Kiicllof de la suba del Inmobiliario Rural.

Según informaron desde gobernación, la reunión fue de la Mesa Agroalimentaria de la provincia, conformada por las cuatro entidades del campo (Carbap; Sociedad Rural, Coninagro y Federación Agraria), a las que sumaron Fecofe, Febapri, Bases Federadas, Mujeres Rurales Argentinas, Uatre y representantes de Agricultura Familiar para discutir, entre otros temas, la emergencia agropecuaria por cuestiones climáticas, la plaga de la chicharrita que afecta al maíz y cuestiones macroeconómicas que son responsabilidad del Gobierno nacional.

Pero de la suba del Inmobiliario Rural casi no se habló, solo cuando sacaron el tema los representantes del campo, según confió a MDZ una de las fuentes que participó del encuentro: “Se la pasaron pegándole a Milei y no hablaron nada de la suba de los impuestos de la Provincia; fuimos nosotros los que tuvimos que sacar el tema. Parecía que estábamos siendo participes de un acto militante; se ve que a esta gente mucho no les importa el impuestazo, ¿será porque las quintas están en tierras fiscales? Se preguntó un poco indignado uno de los referentes del campo.

Axel Kicillof estuvo acompañado por los ministros de Economía, Pablo López, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el titular del ARBA, Cristian Girard; y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. Desde la Provincia negaron que haya habido errores en las liquidaciones del impuesto Inmobiliario Rural ratificando que no hubo cobros por encima de lo fijado por la Impositiva Fiscal en diciembre.

El gobernador afirmó: “No somos un gobierno que esté en contra del sector agropecuario, todo lo contrario: vamos a acompañar a los productores con agenda abierta para sostener la actividad”.

Por su parte, el titular de Carbap, Horacio Salaverri, en diálogo con MDZ dijo: “Es una discusión que venimos teniendo. Desde el Gobierno dicen que no hicieron nada fuera de la Ley. Ellos emiten la boleta y, boleta contra boleta, el aumento es del 200%. El problema es que al quitar los beneficios todos pagamos por encima del 270% del Inmobiliario Rural”.

“La Ley dice que el productor no debería pagar mas del 200% y el productor está pagando mas del 200%. Además, nosotros decimos que hay boletas que están mal estructuradas, digamos que tienen valores que exceden los topes". A lo que agregó: "Para ellos están bien facturadas, por lo que les vamos a acercar las boletas para que vean que se excedieron en la suba”.

Salaverri se mostró esperanzado de que haya algún beneficio en el Inmobiliario Rural: “Kicillof nos dijo que entendía la situación respecto a la capacidad contributiva del sector, sumado a la sequía y la caída de los precios internacionales, por lo que iba a plantearnos una propuesta a lo largo de esta semana”.

En tanto, el titular de Carbap afirmó que en el encuentro uno de los dirigentes dijo que “ARBA está iniciando juicios por deudas del 2024 a los contribuyentes, cuando la deuda es de más de $250.000. Cosa que ninguno de los funcionarios que estaban en la reunión, de la que participó el titular de ARBA, lo negó”. Horacio Salaverri, presidente de Carbap.

Por último, Salaverri dijo que esperarán la respuesta del Gobierno y después evaluarán los pasos a seguir: “Nosotros ya planteamos nuestro reclamo, ahora la pelota la tiene el gobernador. Y, dependiendo de la respuesta que nos dé, veremos cómo se arranca”.

Por otra parte, los representantes del campo bonaerense se reunirán este miércoles en la Legislatura bonaerense con diputados y senadores de la oposición para tratar de encontrar una solución legislativa al impuestazo de Kicillof y las inconsistencias detectadas en el Inmobiliario Rural.